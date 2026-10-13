Phùng Khánh Linh 'xây lâu đài' cho concert, FC Phân Khối Nhỏ lo lắng một điều

Trên trang cá nhân, Phùng Khánh Linh khiến các Phân Khối Nhỏ vô cùng háo hức khi hé lộ sơ nét bối cảnh dàn dựng chính của concert Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng). Trong hình ảnh thiết kế 3D, nữ ca sĩ đứng giữa sân khấu với phần trang trí trông như một tòa lâu đài khổng lồ. Đặc biệt, một sân khấu phụ được dựng trong lòng khu vực khán giả, dự kiến là nơi để nữ ca sĩ đến gần hơn với người hâm mộ.

Bức ảnh "nhá hàng" còn có dòng chữ "The castle has been expecting you" (tạm dịch: Tòa lâu đài đã chờ mong bạn từ lâu). Hiện tại, khán giả đang vô cùng phấn khích và đưa ra nhiều "thuyết âm mưu" về các phần trình diễn của Phùng Khánh Linh trong đêm 17/10 tới. Một số còn mạnh dạn đề xuất cô nàng đu dây, đáp trực thăng hay "bơi" giữa biển người để ra đến sân khấu nhỏ đặc biệt. Một số Phân Khối Nhỏ khác thì bày tỏ sự lo lắng dành cho Phùng Khánh Linh và phía công ty chủ quản Black Swan Label vì... đầu tư quá hoành tráng cho Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng). Thậm chí, có người còn đùa rằng đổi lại, có thể công ty phải "ăn bánh tráng cả năm" để bù lại chi phí.

Các Phân Khối Nhỏ bình luận hài hước trước độ "tất tay" của ê-kíp tổ chức concert.

Trước đó, Phùng Khánh Linh đã tổ chức thành công 4 đêm diễn Giữa Một Vạn Tour tại TP.HCM và Hà Nội. Chuỗi hòa nhạc này được thực hiện xoay quanh album Giữa Một Vạn Người được phát hành vào cuối năm 2025, cũng được xem là "era" thành công nhất của cô nàng kể từ khi ra mắt đến nay. Sản phẩm đã giúp Phùng Khánh Linh nhận giải Album của năm tại Producer's Inside Picks & Awards.

Phùng Khánh Linh chính thức trở thành "sao hạng A" sau Giữa Một Vạn Tour.

Sau hơn 1 thập kỷ làm nghề, Phùng Khánh Linh mới có những "quả ngọt" đầu tiên trong giai đoạn vài năm trở lại đây. Chưa tính đêm Encore sắp diễn ra, Giữa Một Vạn Tour đã thu hút xấp xỉ 12.000 lượt khán giả tham dự và ghi nhận tình trạng "cháy vé" trong tất cả các đêm diễn. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo mang tên Phân Khối Nhỏ, tạo nên cộng đồng yêu thích âm nhạc khác biệt, "lầy lội" nhưng mạnh tay ủng hộ thần tượng không thua kém gì các FC đình đám khác. Đơn cử như tại Giữa Một Vạn Tour (Mở Rộng) lần này, nhiều Phân Khối Nhỏ kêu gọi hóa trang và đội mái tóc (giả) dài vàng quen thuộc của Phùng Khánh Linh để tạo nên "biển vàng" ấn tượng.