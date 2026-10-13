Tăng Thanh Hà góp mặt trong đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Sau nhiều năm rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh, Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Tối 12/10, nữ diễn viên được TC Candler đưa vào danh sách đề cử The 100 Most Beautiful Faces of 2026 (100 gương mặt đẹp nhất thế giới). Cô xuất hiện trong danh sách cùng nhiều gương mặt quốc tế như Công chúa Leonor của Tây Ban Nha, người mẫu Hannah Montoya và ca sĩ Hwasa của Hàn Quốc.

Tăng Thanh Hà lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn duy trì hình ảnh thanh lịch, vóc dáng mảnh mai và thần thái sang trọng. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, cô vẫn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc chia sẻ hình ảnh đời thường. Sau hơn hai thập niên bước chân vào showbiz, danh xưng "ngọc nữ màn ảnh Việt" vẫn gắn liền với tên tuổi của nữ diễn viên.

Sinh năm 1986 tại TP.HCM, Tăng Thanh Hà bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2004. Cô từng tham gia các bộ phim như Dốc tình, Hàn Mặc Tử và Hương phù sa, trước khi tạo bước ngoặt lớn với vai Diễm Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc (2008). Hình ảnh cô gái bán sách dạo với vẻ ngoài mộc mạc, kiên cường giúp Tăng Thanh Hà trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu thích. Sau thành công của bộ phim, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận và Mỹ nhân kế. Những vai diễn này góp phần định hình hình ảnh một diễn viên có vẻ đẹp trong trẻo, phong thái tự nhiên trên màn ảnh Việt.

Tăng Thanh Hà ghi dấu ấn với vai Diễm Trúc trong bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc. Ảnh: NSX

Sau khi lập gia đình, cô dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc tổ ấm và phát triển công việc kinh doanh. Từ đó, nữ diễn viên hạn chế xuất hiện trước công chúng, chủ yếu góp mặt tại những sự kiện thân thiết hoặc chia sẻ một phần cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Việc không hoạt động nghệ thuật liên tục khiến mỗi thông tin liên quan đến Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những lần cô xuất hiện với diện mạo mới hoặc công bố dự án đáng chú ý.

Sau hơn 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Tăng Thanh Hà chuẩn bị trở lại với dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng. Trong phim, cô đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, nhân vật lịch sử gắn với giai đoạn nhiều biến động của triều Nguyễn và cuộc hôn nhân với vua Bảo Đại, do Ma Ran Đô thủ vai.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Tăng Thanh Hà trở lại với vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng. Ảnh: NSX

Dự án được chuẩn bị trong nhiều năm và gây chú ý khi hướng đến việc tái hiện không gian lịch sử bằng bối cảnh thực tế tại Đại Nội Huế, trong đó có điện Kiến Trung. Việc Tăng Thanh Hà trở lại với một vai diễn có yêu cầu về thần thái, phục trang và phong cách thể hiện khác biệt so với những nhân vật trước đây cũng khiến bộ phim được khán giả chú ý.

Hoàng hậu cuối cùng dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Tăng Thanh Hà với điện ảnh sau quãng thời gian dài tập trung cho gia đình và công việc riêng.