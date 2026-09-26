ASIAD 20 và hành trình đáng nhớ của bóng đá nữ Việt Nam

Từ sự chật vật tại vòng loại đến trận đấu đáng nhớ ở tứ kết

Thủ thành Kim Thanh và các đồng đội ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận đấu đáng nhớ trước tuyển nữ Trung Quốc. Ảnh: VFF

Trưa 26-9, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U23 nam đã trở về Hà Nội, khép lại hành trình tại ASIAD 20. Tại sân bay, đại diện Cục Thể dục thể thao Việt Nam có mặt đón các thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung và hai đội tuyển bóng đá nam, nữ nói riêng. Với đội tuyển nữ, hành trình tại ASIAD 20 có thể chưa trọn vẹn về thành tích, song lại mang đến nhiều tín hiệu đáng chú ý cho chặng đường phía trước.

Từ vòng bảng đến tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình không dễ dàng. Sau những trận đấu chưa đạt phong độ tốt nhất ở vòng bảng với hai trận thua đậm trước Hàn Quốc và Nhật Bản, đội đã vượt qua vòng đấu này với trận hòa 0-0 trước Thái Lan. Qua đó, đội giành quyền vào tứ kết nhờ hơn về chỉ số phụ trước Thái Lan.

Thực tế, cánh cửa đi tiếp được mở ra với đội tuyển nữ Việt Nam trong thế khó. Nhưng cũng chính từ đó, đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội đối đầu với một trong những đội bóng hàng đầu châu lục là Trung Quốc.

Các cô gái Việt Nam có màn trình diễn quả cảm trước tuyển nữ Trung Quốc. Ảnh: VFF

Và trước Trung Quốc, hình ảnh của đội tuyển nữ Việt Nam đã khác. Trong trận tứ kết vào chiều 25-9, dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn triển khai được lối chơi phòng ngự chủ động, chuyển đổi trạng thái nhanh và đặc biệt là không bị cuốn vào sức ép của đối thủ. Điều đó khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Đây là điều chưa từng xảy ra trong những lần đối đầu chính thức trước đây theo thống kê được dẫn lại từ các nguồn khác nhau.

Cuối cùng, sức ép liên tục của đội chủ nhà cũng giúp Trung Quốc có bàn thắng ở hiệp phụ thứ hai. Thất bại 0-1 đồng nghĩa với việc đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết. Nhưng 120 phút ấy vẫn là một trong những màn trình diễn đáng nhớ của đội tại ASIAD 20.

HLV Hoàng Văn Phúc hài lòng với cách các cầu thủ thực hiện đấu pháp, đặc biệt là sự tự tin trước đối thủ có chuyên môn và nền tảng thể lực tốt. Sau trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên, biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội và cho rằng các cầu thủ có quyền tự hào về hành trình tại ASIAD 20, đặc biệt là 120 phút kiên cường trước Trung Quốc. Không ngẫu nhiên khi VFF quyết định thưởng động viên đội tuyển nữ 300 triệu đồng vì trận đấu quả cảm này.

Cơ hội cho thế hệ mới ở đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam về đến Hà Nội vào trưa 26-9. Ảnh: VFF

Điều đáng chú ý nhất sau hành trình ASIAD 20 có lẽ không chỉ nằm ở việc đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết sau trận đấu thuyết phục nhất về chuyên môn từ đầu giải, mà là những gì đội bóng thu được cho quá trình xây dựng lực lượng kế cận.

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá đây là trải nghiệm quý đối với các cầu thủ trẻ khi họ được thi đấu với những nền bóng đá mạnh của châu Á. Quan trọng hơn, khi được trao cơ hội vào sân, nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện sự tự tin - tín hiệu đáng mừng trong quá trình xây dựng lực lượng mới.

Đấy là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với bóng đá nữ Việt Nam trong giai đoạn này. Đội tuyển đã có một thế hệ tạo dựng vị thế trong nhiều năm, với những cầu thủ giàu kinh nghiệm và từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn với cột mốc là lọt vào vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Nhưng không đội bóng nào có thể duy trì sức mạnh nếu thiếu quá trình chuyển giao. Việc những cầu thủ trẻ được đưa vào môi trường thi đấu đỉnh cao, được đối đầu với các đối thủ có thể hình, thể lực và trình độ chuyên môn cao hơn, chính là cách nhanh nhất để tích lũy kinh nghiệm.

Tất nhiên, chuyển giao lực lượng không đồng nghĩa với việc phải vội vàng thay thế những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ngược lại, điều cần thiết là tạo ra sự kế thừa hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Kim Thanh, Hải Yến và những cầu thủ giàu kinh nghiệm nghiệm vẫn có thể đóng vai trò điểm tựa, trong khi thế hệ mới cần được trao thêm cơ hội để trưởng thành qua những trận đấu lớn.

Phía trước bóng đá nữ Việt Nam vẫn là một chặng đường dài. Khi khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu lục còn hiện hữu, việc xây dựng lực lượng kế cận càng cần được tiến hành kiên trì và có lộ trình. Ít nhất, hành trình tại ASIAD 20 cũng phần nào giúp Ban huấn luyện yên tâm hơn về quá trình xây dựng đội tuyển trong thời gian tới.