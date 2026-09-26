Mối quan hệ ngột ngạt của Mbappe và Dembele

Mbappe được cho là tạo ra bầu không khí nặng nề với Dembele sau cuộc phỏng vấn cùng France Football. Ảnh: Reuters.

Kylian Mbappe từng khẳng định không có bất kỳ căng thẳng nào với Ousmane Dembele. Tuy nhiên, theo RMC Sport, cuộc hội ngộ tại Clairefontaine cho thấy khoảng cách giữa hai ngôi sao vẫn tồn tại.

Bề ngoài, Mbappe và Dembele không có biểu hiện bất thường. Hai người vẫn ngồi cạnh nhau trong bữa ăn và trò chuyện. Nhưng một thành viên trong phái đoàn tuyển Pháp cho biết bầu không khí giữa họ đã khác hẳn so với sự thân thiết trước đó. “Có sự lạnh nhạt”, nguồn tin được RMC dẫn lại. Không có tranh cãi hay sự cố công khai. Chỉ là khoảng cách đủ rõ để những người thường xuyên làm việc cùng hai cầu thủ nhận thấy.

Mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn Mbappe với France Football. Khi được nhắc đến Dembele, tiền đạo Real Madrid cho rằng đồng đội luôn được đánh giá là cầu thủ giàu tài năng, trong khi bản thân anh “luôn được xem là người được chọn”.

Theo cựu tuyển thủ Pháp Jerome Rothen, Dembele rất tức giận với Mbappe. Ngôi sao PSG được cho là cảm thấy bị người đồng đội phản bội sau một phát biểu của tiền đạo Real Madrid khi cuộc đua Quả bóng vàng đang căng thẳng.

Cả Mbappe và Dembele đều thể hiện sự chuyên nghiệp khi tập trung cùng tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Trong đợt tập trung của tuyển Pháp, Mbappe nói với L'Équipe rằng anh đã trao đổi với Dembele và không có vấn đề gì giữa hai người. Tờ Le Parisien cũng tiết lộ Marcus Thuram từng đóng vai trò trung gian. Dù vậy, câu chuyện vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Bình luận viên Daniel Riolo thậm chí tỏ ra mất kiên nhẫn trên chương trình After Foot. Theo. Foot Mercato, Riolo cho rằng hai cầu thủ đã biết nhau nhiều năm nên cần thẳng thắn nói chuyện thay vì để sự việc kéo dài.

Một số giả thuyết khác cũng được đưa ra, từ ảnh hưởng của những người xung quanh đến việc mối quan hệ giữa hai cầu thủ thay đổi. Có ý kiến cho rằng Dembele không còn thoải mái với vị thế thấp hơn khi bên cạnh Mbappe. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán.

Ban huấn luyện tuyển Pháp lại không xem đây là vấn đề đáng lo. Theo Le 10 Sport, Mbappe và Dembele vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp và hoàn thành trách nhiệm với vai trò đội trưởng, đội phó.

Dù vậy, Mbappe vừa dính chấn thương sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 rạng sáng 26/9. Anh sẽ rời tuyển Pháp trong đợt tập trung lần này, để lại câu hỏi chưa có lời giải về mối quan hệ với Dembele.

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