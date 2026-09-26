Trực tiếp Việt Nam vs Philippines, 19h30 hôm nay (26/9): Việt Nam chiếm ưu thế

FIFA ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh từ hôm qua (25/9) với các trận của bảng A giữa Indonesia và Singapore cũng như giữa Bangladesh và Malaysia.

Việt Nam vs Philippines đá lúc nào?

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu mới với 14 đội tuyển, chia thành hai division. Division 1 được tổ chức tại Indonesia, trong khi Division 2 thi đấu tại Hong Kong, Trung Quốc.

19h30 ngày 26/9, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines trong trận ra quân bảng B, Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia).

Siêu máy tính dự đoán tỷ số Việt Nam vs Philippines: Kịch bản 3-1 cho thầy trò HLV Kim Sang-sik?

19h30 ngày 26/9, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines trong trận ra quân bảng B, Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia). Các mô hình phân tích dữ liệu quốc tế đang nghiêng về khả năng Việt Nam giành chiến thắng, trong đó một hệ thống dự báo bằng thuật toán đưa ra tỷ số tham khảo 3-1.

Tương quan lực lượng

Philippines bước vào giải với lực lượng đáng chú ý. AFF cho biết phần lớn cầu thủ trong danh sách của HLV Carles Cuadrat đang chơi bóng bên ngoài Philippines, tại châu Âu, Mỹ và nhiều giải đấu ở châu Á.

Những cái tên đáng chú ý gồm thủ môn Kevin Ray Mendoza, các hậu vệ Jesper Nyholm, Daisuke Sato, Jefferson Tabinas; tiền vệ Manny Ott, Sandro Reyes, Oskari Kekkonen; cùng tiền đạo Bjorn Martin Kristensen, cầu thủ thuộc KFUM Oslo của Na Uy. Yếu tố này khiến Philippines có khả năng tạo ra nhiều khó khăn hơn so với những gì chênh lệch thành tích đối đầu thể hiện.

Dữ liệu trước trận cho thấy Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với chuỗi kết quả tích cực. Tại ASEAN Hyundai Cup 2026 vừa kết thúc hồi tháng 8, Việt Nam lần lượt thắng Indonesia 3-0, Campuchia 3-1, vượt qua Malaysia ở bán kết và đánh bại Thái Lan sau hai lượt trận chung kết để giành chức vô địch.

Ở chiều ngược lại, Philippines có kết quả không ổn định hơn tại giải khu vực vừa qua: thắng Lào 4-1 nhưng thua Myanmar 1-4, Thái Lan 0-1 và Malaysia 0-1.

Chính dữ liệu phong độ này, kết hợp lịch sử đối đầu và hiệu suất ghi bàn, là một phần cơ sở để các hệ thống thống kê quốc tế đánh giá Việt Nam cao hơn trước giờ bóng lăn.

BXH FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Division 1 - Bảng A

Malaysia tạm dẫn bảng nhờ hơn Indonesia về hiệu số bàn thắng bại. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ngày 28/9, trận đấu có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành vị trí số một bảng A.

Division 1 - Bảng B

Bảng B bắt đầu thi đấu trong hôm nay 26/9. Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan đều chưa có điểm trước lượt trận đầu tiên. FIFA ASEAN Cup áp dụng thể thức vòng tròn một lượt, đội đứng đầu mỗi bảng Division 1 giành quyền vào chung kết, còn hai đội nhì bảng gặp nhau ở trận tranh hạng ba.

Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, đối thủ ở cuộc đọ sức lúc 19h30 hôm nay là cái tên quen thuộc Philippines, đội bóng đã thua 6 trong 7 lần gần nhất đụng độ Việt Nam trên mọi đấu trường. Điểm tựa từ lịch sử cũng như việc đang sở hữu phong độ cao hơn nhiều so với Philippines là lý do khiến người hâm mộ rất kỳ vọng vào một thắng lợi của đội tuyển trong trận ra quân này.

Một chiến thắng sẽ càng ý nghĩa hơn khi thể thức FIFA ASEAN Cup chỉ chọn đội nhất mỗi bảng vào đá trận chung kết. Điều đó có nghĩa rằng, các học trò HLV Kim Sang-sik không chỉ phải thắng, mà còn cần hướng đến một chiến thắng đậm nhằm tạo đà tâm lý thuận lợi cho trận quyết đấu với đối thủ cạnh tranh ngôi đầu ở bảng B là Thái Lan vào ngày 29/9 tới đây.

Tâm điểm FIFA ASEAN Cup hôm nay: Việt Nam - Philippines

Tâm điểm với người hâm mộ Việt Nam là trận Việt Nam - Philippines lúc 19h30.

Đội tuyển Việt Nam đến Indonesia với phần lớn bộ khung từng vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026. HLV Kim Sang-sik đồng thời bổ sung hai gương mặt mới là Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng, tạo thêm lựa chọn cho đội hình trong giải đấu có mật độ thi đấu khá dày.

Philippines cũng mang sang Indonesia lực lượng đáng chú ý với nhiều cầu thủ đang thi đấu ngoài lãnh thổ. Ngoại trừ Daisuke Sato chơi trong nước, nhiều thành viên của đội tuyển Philippines hiện khoác áo các CLB tại châu Âu, Mỹ và châu Á.

Điều này khiến trận ra quân không đơn giản với Việt Nam. Philippines có thể chủ động chơi thấp, tăng mật độ ở khu vực trung tuyến rồi khai thác tốc độ của các cầu thủ phía trên khi chuyển trạng thái.

Với Việt Nam, điều quan trọng là tìm bàn thắng mà không đánh mất sự cân bằng. Ba điểm trước Philippines sẽ tạo nền tảng thuận lợi trước trận đấu được chờ đợi với Thái Lan ngày 29/9.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Philippines

Việt Nam: Nguyễn Filip; Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Lý Đức; Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long, Cao Pendant Quang Vinh; Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Đình Bắc.

Philippines: Kevin Ray Mendoza; Jesper Nyholm, Jefferson Tabinas, Daisuke Sato; Zico Bailey, Manny Ott, Oskari Kekkonen, Sandro Reyes; Jarvey Gayoso, Bjorn Martin Kristensen, Andre Leipold.

Máy tính dự đoán Việt Nam thắng Philippines 3-1