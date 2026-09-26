Tiết lộ hành động gây sốc của Ronaldo khi mới chuyển đến Al-Nassr

Theo lời kể của cựu hậu vệ Álvaro González, thời điểm Ronaldo chuyển đến Al-Nassr, một số cầu thủ trong đội gặp vấn đề về tiền lương. González, người gia nhập CLB Saudi Arabia vài tháng trước Ronaldo, cho biết từng có khoảng thời gian chờ tới 6 tháng nhưng chưa nhận được khoản thanh toán nào.

Tình trạng này được cho là không chỉ xảy ra với González mà còn ảnh hưởng đến một số thành viên khác trong đội hình Al-Nassr. Khi biết thông tin, Ronaldo được cho là đã đưa ra yêu cầu đặc biệt với ban lãnh đạo. Cựu cầu thủ Tây Ban Nha kể rằng Ronaldo muốn khoản lương đầu tiên của mình được dùng để thanh toán những khoản tiền còn thiếu cho đồng đội trước khi bản thân nhận phần của mình.

Ronaldo dùng khoản lương đầu tiên của mình tại Al-Nassr để trả cho đồng đội

“Cho đến khi những người này nhận được tiền lương, tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì”, González nhớ lại lời của Ronaldo. Theo González, đây hoàn toàn là lựa chọn của Ronaldo bởi không có nghĩa vụ nào buộc tiền đạo người Bồ Đào Nha phải từ bỏ hoặc trì hoãn khoản thu nhập của mình.

Ronaldo gia nhập Al-Nassr theo dạng tự do vào cuối năm 2022 và chính thức khoác áo đội bóng Saudi Arabia từ tháng 1/2023. Thương vụ này đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha khi ngôi sao 41 tuổi lần đầu thi đấu chuyên nghiệp bên ngoài châu Âu.

Ronaldo là cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn tại Saudi Arabia

Tại Al-Nassr, Ronaldo nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công và giữ vai trò nổi bật trong phòng thay đồ. Những chia sẻ của González cũng hé lộ một câu chuyện ít được nhắc đến về thời điểm ngôi sao người Bồ Đào Nha mới gia nhập đội bóng. Câu chuyện cũng góp phần lý giải vai trò và tầm ảnh hưởng của Ronaldo trong đội hình Al-Nassr, bên cạnh những đóng góp chuyên môn kể từ khi chuyển tới Saudi Arabia.