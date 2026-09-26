FIFA ASEAN Cup 2026 (19h30 ngày 26/9): ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines - Mở màn rực rỡ?

Đây là trận đấu kiểm chứng sức mạnh cũng như tham vọng của ĐT Việt Nam sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup vào tháng 8/2026.

Trước trận ra quân gặp ĐT Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik khẳng định ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trong từng trận đấu, đồng thời xem giải đấu là cơ hội để các cầu thủ hướng tới những thử thách mới.

HLV Kim Sang Sik tại cuộc họp báo trước trận đấu. Ảnh: VFF

Tại cuộc họp báo chiều 25/9 tổ chức tại SVĐ Si Jalak Harupat Bandung, HLV Kim Sang Sik bày tỏ vui mừng và vinh dự khi cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết mục tiêu trước mắt của đội tuyển là hướng đến chiến thắng trong từng trận đấu và mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

"Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế và từ những trải nghiệm đó sẽ trưởng thành, hoàn thiện hơn để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Đánh giá về vị thế của ĐT Việt Nam sau những thành công gần đây, HLV Kim Sang Sik cho rằng những thành tích trong quá khứ đã thuộc về ngày hôm qua. Đội tuyển cần bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm thế của những người chinh phục thử thách mới.

Ban cán sự ĐT Việt Nam tại giải FIFA Asean Cup 2026. Ảnh: VFF

Không quá lo lắng về những thay đổi nhân sự

ĐT Việt Nam bước vào giải đấu với một số sự vắng mặt đáng tiếc do chấn thương, đồng thời có thêm những nhân tố mới. HLV Kim Sang Sik cho biết các cầu thủ được triệu tập bổ sung đều đang có năng lực và phong độ tốt tại giải quốc nội, đồng thời hòa nhập nhanh với tập thể.

"Các cầu thủ hiện nay đang trong mùa giải thi đấu liên tục nên thể lực có phần mệt mỏi, và một số cầu thủ trụ cột cũng không may gặp chấn thương, dẫn đến việc không thể tham gia đợt tập trung lần này. Tuy nhiên, các cầu thủ được triệu tập bổ sung đều là những người có năng lực, tố chất tốt và đang thể hiện phong độ cao ở giải quốc nội", HLV Kim Sang Sik cho biết.

Theo HLV trưởng ĐT Việt Nam, sự khát khao của các nhân tố mới cùng tinh thần đoàn kết của toàn đội giúp ông không quá lo lắng về những thay đổi trong lực lượng.

"Các cầu thủ của chúng ta mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn lại càng phát huy được tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn gấp bội để khẳng định mình trên sân cỏ", ông nhấn mạnh.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại buổi họp báo là lý do HLV Kim Sang Sik lựa chọn Nguyễn Đình Bắc vào Ban cán sự ĐT Việt Nam, bên cạnh đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức và đội phó Nguyễn Xuân Son.

HLV Kim Sang Sik cho biết, ông mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ cầu thủ trong đội tuyển. Theo ông, Đình Bắc tuy còn trẻ nhưng có tinh thần chiến đấu và sự tự tin lớn, qua đó có thể đóng vai trò cầu nối giữa các cầu thủ trẻ và những đàn anh giàu kinh nghiệm.

"Tôi tin Đình Bắc sẽ là cầu nối giúp các cầu thủ trẻ giao tiếp, gắn kết tự nhiên hơn với các đàn anh lớn tuổi trong đội. Để xây dựng một tập thể vững mạnh thành một khối thống nhất, tất cả các thành viên đều phải chia sẻ và cống hiến cùng nhau", HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Lịch sử đối đầu ĐT Việt Nam vs ĐT Phiippines: Lợi thế nghiêng về Việt Nam

Xem xét lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển, ĐT Việt Nam đang nắm giữ ưu thế vượt trội. Trong 11 lần đụng độ gần nhất trên mọi đấu trường, ĐT Việt Nam giành tới 8 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 2 trận.

Tính riêng trong 5 lần chạm trán gần đây nhất, ĐT Việt Nam duy trì thành tích bất bại với 4 chiến thắng. Lối chơi kỷ luật, khả năng kiểm soát thế trận tốt cùng tinh thần thi đấu kiên cường luôn giúp đội bóng áo đỏ khắc chế thành công lối đá thiên về thể lực và bóng bổng của đối thủ.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.