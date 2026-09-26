Man City đối mặt vụ kiện bồi thường kỷ lục

Manchester City có thể bị nhiều đội bóng kiện. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, nhiều đội bóng tại Premier League đã kích hoạt đội ngũ pháp lý để đánh giá những tổn thất kinh tế phải gánh chịu trong giai đoạn Manchester City vi phạm các quy định tài chính.

Phạm vi đòi bồi thường có thể bao gồm những thiệt hại do lỡ suất tham dự Champions League, mất nguồn thu khổng lồ từ đấu trường châu Âu, sụt giảm tiền thưởng thứ hạng tại giải quốc nội cùng hàng loạt hợp đồng thương mại bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý kể trên được dự báo sẽ kéo dài và phức tạp. Phía Manchester City vẫn bảo lưu lập trường rằng quy trình xử lý của ban tổ chức giải đấu vẫn đang diễn ra và các tài liệu quan trọng vẫn nằm trong diện bảo mật tuyệt đối. Đội chủ sân Etihad cũng khẳng định sẵn sàng kích hoạt các thủ tục pháp lý cần thiết để tự bảo vệ mình.

Tính khả thi của các đơn kiện đòi bồi thường sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả từ phiên kháng cáo sắp tới của đội chủ sân Etihad đối với các kết luận do ủy ban độc lập đưa ra.

Trong trường hợp ủy ban phúc thẩm giữ nguyên phán quyết có tội, Manchester City có nguy cơ đối mặt với làn sóng bồi thường tài chính chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá Anh.

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