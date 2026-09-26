Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 4/10 tại Nhật Bản là sự kiện thể thao đa môn lớn nhất châu lục, quy tụ những vận động viên hàng đầu tranh tài.

Đoàn thể thao Việt Nam tạm đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ở thời điểm cập nhật (1 huy chương vàng, 1, huy chương bạc, 16 huy chương đồng). Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp sau Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Indonesia.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 sau ngày 25/9 tiếp tục chứng kiến sự thống trị của đoàn thể thao Trung Quốc. Với 98 HCV, 37 HCB và 24 HCĐ, Trung Quốc tạo khoảng cách rất lớn so với chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản hiện đứng thứ hai với 28 HCV, còn Hàn Quốc bám sát ở vị trí thứ ba với 13 HCV.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan là đoàn có thành tích nổi bật nhất khi giành 7 HCV, đứng thứ 6 toàn đoàn. Malaysia, Philippines và Indonesia lần lượt duy trì vị trí trong nhóm có huy chương vàng, trong khi Singapore cũng đã có những dấu ấn riêng tại đại hội.

Đoàn Việt Nam chỉ giành thêm được một tấm HCĐ trong ngày hôm nay, nâng tổng thành tích lên 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp. Những tấm huy chương của Việt Nam đến từ nhiều môn thế mạnh như karate, teqball, canoeing và bắn súng. Trong những ngày thi đấu còn lại, đoàn Việt Nam tiếp tục kỳ vọng các VĐV ở những môn trọng điểm có thể tạo thêm dấu ấn.

Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký 498 thành viên, bao gồm 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. (Ảnh: LĐTDVN)

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Tính đến hết ngày 25/9 - ngày thi đấu chính thức thứ 6, Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 105 HCV. Nhật Bản, Hàn Quốc lần lượt giữ 2 vị trí tiếp theo. Thứ hạng các đoàn thể thao như sau:

Trong ngày thi đấu đầu tiên (20/9), đoàn thể thao Việt Nam có 2 huy chương đồng ở nội dung đôi nam nữ môn teqball (Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi) và kata cá nhân nữ ở môn karate (Bùi Ngọc Nhi).

Bước sang ngày thi đấu thứ hai (21/9), Nguyễn Thị Diệu Ly giành huy chương đồng nội dung kumite ở hạng cân dưới 68 kg nữ môn karate.

Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên ngày 22/9. Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Tú Uyên mang về chiến thắng ở chung kết nội dung kata đồng đội nữ.

Bộ đôi Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang giành huy chương đồng 10m súng ngắn đồng đội nữ sáng 23/9. Cùng ngày, Dương Thúy Vi giành HCĐ ở bài thi thương thuật, kiếm thuật (wushu).

Sáng 24/9, Đinh Văn Tâm giành huy chương bạc hạng cân 60 kg môn wushu (tán thủ). Các vận động viên Việt Nam cũng giành thêm liên tiếp các huy chương đồng ở môn cử tạ, điền kinh, TDDC, wushu.

Ngày thi đấu 25/9 tiếp tục ghi nhận các huy chương đồng của vận động viên Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam tranh huy chương vàng môn nào?

Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký 498 thành viên, bao gồm 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn, trong khi ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, giữ vai trò Phó Trưởng đoàn.

Các môn được Thể thao Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng tại ASIAD 20 tập trung ở điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây và nhóm môn võ gồm wushu, karate, taekwondo, jujitsu. Ngoài những nội dung trọng điểm, đoàn Việt Nam cũng tranh tài ở bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, esports, breaking, teqball và MMA.

Tại kỳ đại hội này, đoàn đặt chỉ tiêu giành 4-6 HCV, đồng thời hướng tới vị trí trong Top 20 trên bảng tổng sắp huy chương.