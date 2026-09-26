Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: Tuyển Việt Nam ra quân gặp Philippines

Cuộc chạm trán Philippines mở đầu hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải đấu diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10. 3 điểm trong trận đầu tiên sẽ giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế về điểm số và tâm lý trước cuộc đối đầu Thái Lan ngày 29/9.

FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ các đội bóng Đông Nam Á cùng 1 số khách mời. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Premier Division với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Bangladesh và Singapore.

Theo thể thức được công bố, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết. Vì vậy, kết quả từng trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam vừa có buổi tập trên sân Si Jalak Harupat. Ảnh: VFF

So với đội hình đăng quang ASEAN Cup gần nhất, tuyển Việt Nam vẫn duy trì nhiều cầu thủ trụ cột nhưng có 1 số điều chỉnh về nhân sự.

Quang Hải, Thành Chung và Văn Vĩ không góp mặt do vấn đề thể trạng. Trong khi đó, Võ Hoàng Minh Khoa, Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng là những phương án mới được bổ sung cho đội tuyển.

Ban huấn luyện phải tính toán cách sử dụng lực lượng khi 1 số cầu thủ gặp vấn đề về thể lực và chấn thương. HLV Kim Sang-sik kỳ vọng những cầu thủ giàu kinh nghiệm phát huy vai trò, đồng thời các nhân tố mới tạo thêm chiều sâu cho đội hình.

Phía Philippines mang đến giải đấu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có những gương mặt chơi bóng tại Na Uy, Đức, Croatia và Mỹ.

Các cầu thủ đáng chú ý gồm Bjorn Martin Kristensen thuộc KFUM Oslo, Andre Leipold của SC Verl và Sebastian Rasmussen đang khoác áo Hobro IK II.

Thể hình là 1 trong những điểm nổi bật của Philippines. Đội bóng này có nhiều cầu thủ cao trên 1m80, thậm chí đạt 1m90, qua đó sở hữu lợi thế nhất định trong tranh chấp và các tình huống bóng bổng.

Trước đối thủ có thể hình vượt trội, tuyển Việt Nam có thể chủ động kiểm soát bóng, khai thác khoảng trống ở 2 biên và đẩy cao tốc độ khi có cơ hội.

Đội tuyển Việt Nam bước vào giải với vị thế nhà vô địch ASEAN Cup 2 kỳ gần nhất. Trong khi đó, Philippines không đạt kết quả như mong muốn ở giải gần đây và bị loại từ vòng bảng.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik không muốn các học trò dựa vào những thành tích đã đạt được. Ông yêu cầu toàn đội bước vào giải đấu mới với sự tập trung và khát khao chinh phục.

“Chúng tôi xem giải đấu này như 1 thử thách mới với 1 đội tuyển mới. Những gì đã xảy ra trong quá khứ thì đã qua. Tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó mà chỉ hướng về phía trước và xem đây là 1 thử thách mới”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Ngoài trận Việt Nam gặp Philippines, tuyển Thái Lan sẽ đối đầu Pakistan lúc 16h00. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đây là cơ hội để đội bóng xứ chùa Vàng hướng tới 3 điểm đầu tiên tại giải.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay, 26/9: 16h00: Pakistan - Thái Lan, bảng B Premier Division. 19h30: Việt Nam - Philippines, bảng B Premier Division.

(T/h theo Văn Hóa, Lao Động)