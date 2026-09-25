Quyền Linh lên tiếng vụ sản phẩm An Cung giả

Ngày 25/9, Quyền Linh lên tiếng về những vấn đề xoay quanh Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh (nay là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity).

“Tôi khẳng định hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm An Cung hay bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền trên mạng", Quyền Linh chia sẻ.

Nghệ sĩ mong công chúng xem xét thông tin đầy đủ để không dẫn đến hiểu lầm. Quyền Linh đồng thời cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật nếu có hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh của anh để đăng tải, bình luận thông tin sai lệch hoặc câu tương tác.

Quyền Linh lên tiếng về Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh. Ảnh: FBNV.

Trong bài viết, Quyền Linh đăng kèm thông báo từ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity (gọi tắt Amity). Theo nội dung thông báo, vào những ngày đầu thành lập công ty này, Quyền Linh cung cấp ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời nhận lời đại diện hình ảnh (phi lợi nhuận) cho doanh nghiệp. Để tri ân nghệ sĩ, doanh nghiệp lấy tên là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh. Chủ sở hữu, chủ tịch kiêm tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Vân Anh.

"Một thời gian sau, nghệ sĩ Quyền Linh không còn làm đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến đầu năm 2025 doanh nghiệp mới đổi tên thành Amity", trích thông báo từ phía Amity.

Tuy nhiên, thông báo chưa nêu rõ thời điểm Quyền Linh dừng làm đại diện hình ảnh.

Trước đó, vào cuối năm 2024, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh từng bị nêu tên trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội. Khi đó, Quyền Linh cho biết anh chỉ tham gia ở khía cạnh xây dựng hình ảnh thương hiệu và thực hiện công tác truyền thông, không điều hành công ty.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn. Trong 9 bị can bị khởi tố, Nguyễn Thanh Phương Tuyền, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, được xác định là một đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng trong đường dây. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Tami Natural Home được thành lập năm 2021, do bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 4/2024, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh đăng ký góp 9,2 tỷ đồng, tương đương 46% vốn điều lệ Tami Natural Home. Bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền nắm giữ 54% vốn còn lại, tương đương 10,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp từ năm 2025 không còn ghi nhận Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh trong danh sách thành viên góp vốn tại Tami Natural Home. Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh được thành lập năm 2018. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Vân Anh. Bà đồng thời là người sở hữu 100% vốn và giữ chức Tổng giám đốc. Bà Vân Anh cũng từng là người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh tại Tami Natural Home. Đến tháng 4/2025, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity.