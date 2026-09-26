Kình ngư Trung Quốc tạo địa chấn tại ASIAD 20 với 7 tấm Huy chương Vàng

Mới đây, kình ngư Zhang Zhanshuo đã hoàn tất chiến dịch ASIAD 20 bằng tấm Huy chương Vàng ở nội dung 400m tự do nam.

Kình ngư sinh năm 2007 cán đích với thời gian 3 phút 41 giây 28, đồng thời thiết lập kỷ lục ASIAD mới. Anh bỏ xa người giành Huy chương Bạc là Kazushi Imafuku của Nhật Bản tới 4,27 giây.

Zhang Zhanshuo giành 7 Huy chương Vàng tại ASIAD 20.

Sau khi chạm thành bể, kình ngư Trung Quốc ngồi trên dây phân làn và chậm rãi dùng các ngón tay đếm lại 7 tấm Huy chương Vàng đã giành được trong những ngày thi đấu trước đó.

“Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi giành được Huy chương Vàng này”, Zhang Zhanshuo nói với truyền thông.

Trong những ngày thi đấu trước, tay bơi cao 1m98 đã giành 6 tấm Huy chương Vàng ở các nội dung 200m tự do nam (xác lập kỷ lục châu Á), 800m, 1.500m tự do, cùng 3 nội dung tiếp sức là 4x200m tự do nam (xác lập kỷ lục châu Á với thời gian 7 phút 00 giây 17), 4x100m tự do (lập kỷ lục châu Á với thời gian 3 phút 10 giây 60) và 4x100m hỗn hợp.

Nói về hành trình tại ASIAD 20, Zhang Zhanshuo chia sẻ: “Điều tôi nhớ nhất là trận chung kết tiếp sức 4x200m tự do nam diễn ra vào ngày thứ hai của cuộc thi. Đó là một cuộc đua rất kịch tính, khi chúng tôi đã lội ngược dòng ngoạn mục.

Tất nhiên, chính từ ngày đó mà hành trình của tôi tại Đại hội Thể thao châu Á thực sự bắt đầu và giờ đây nó đã khép lại một cách hoàn hảo”.

Điểm đáng chú ý là Zhang Zhanshuo thi đấu rất đa năng và có thể cạnh tranh ở nhiều nội dung. Tại ASIAD 20, anh đăng ký cả 5 nội dung cá nhân và 3 nội dung tiếp sức. Đây là khối lượng thi đấu rất lớn đối với một VĐV, đặc biệt khi nhiều cuộc đua diễn ra trong những ngày liên tiếp.

Trong số 5 nội dung cá nhân, Zhang Zhanshuo chỉ không giành huy chương ở phần thi 100m tự do khi cán đích thứ 4 với thành tích 48 giây 23. Đây cũng là thành tích cá nhân tốt nhất của anh.

Dù đã có kỳ ASIAD 20 gần như hoàn hảo khi giành 7 Huy chương Vàng ở 8 nội dung đăng ký thi đấu, Zhang Zhanshuo vẫn tỏ ra rất khiêm tốn khi chỉ tự chấm bản thân 85/100 điểm.

“Một số nội dung tôi vẫn cần phải cải thiện để tiệm cận trình độ thế giới. Tôi sẽ xem những Huy chương Vàng này như động lực để hoàn thiện bản thân.

Tôi nghĩ rằng với tư cách là những vận động viên trẻ, chúng ta nên mạnh dạn hơn trong thi đấu, dám đột phá và dám vượt lên trên mọi giới hạn”, Zhang Zhanshuo cho biết.

Zhang Zhanshuo đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương tại Olympic.

Nói thêm về mục tiêu trong tương lai, kình ngư người Trung Quốc cho biết anh sẽ nỗ lực hướng đến thành tích tốt tại Olympic và giải vô địch thế giới.

“Tôi chắc chắn đã nỗ lực hơn hầu hết mọi người và kết quả ngày hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho sự chăm chỉ của tôi. Đó là bản báo cáo hoàn hảo cho quá trình luyện tập của tôi trong thời gian qua.

Đại hội Thể thao châu Á này chỉ là bài kiểm tra giữa kỳ, mục tiêu cuối cùng của tôi là Thế vận hội và Giải vô địch thế giới”, Zhang Zhanshuo nhấn mạnh.

Tại Olympic Paris 2024, Zhang Zhanshuo khi đó 17 tuổi đã thi đấu cho đội tuyển bơi Trung Quốc. Anh không lọt vào chung kết ở các nội dung cá nhân, nhưng trong trận chung kết tiếp sức 4x200m tự do nam, anh cùng các đồng đội cán đích thứ tư.