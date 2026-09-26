Cảnh sát cơ động Đồng Tháp thực diễn các nội dung huấn luyện

Biểu diễn khí công. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Tại buổi báo cáo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động đã thực diễn các nội dung huấn luyện như: kỹ chiến thuật võ thuật Công an nhân dân; biểu diễn ghép đòn nâng cao, kỹ chiến thuật đối kháng tay không và sử dụng một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn thực diễn bài quyền Tonfa 25 động tác; kỹ thuật chiến đấu có sử dụng vũ khí kết hợp chó nghiệp vụ; chiến thuật sử dụng chó nghiệp vụ truy tìm dấu vết, mùi hơi.

Biểu diễn chiến thuật Công an nhân dân, tình huống đánh đối kháng có sử dụng hung khí; biểu diễn khí công và thực hiện tình huống đánh bắt đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” sử dụng hung khí tấn công người gây thương tích và cướp xe vận chuyển hàng đặc biệt...

Đại tá Nguyễn Thanh Tân, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động ghi nhận sự cố gắng tập luyện của toàn cán bộ, chiến sĩ trong việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2026.

Đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện thời gian tới.

Từng cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân, quy chế học tập, huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thông qua công tác huấn luyện nhằm không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chiến đấu, sức khỏe, thể lực và khả năng xử lý các tình huống của cán bộ, chiến sĩ.

Quá trình huấn luyện luôn gắn giữa lý thuyết với thực hành, giữa rèn luyện thể lực với nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chú trọng xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh vững vàng, tinh thần chịu khó, chịu khổ, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện, hoàn cảnh khác nhau.

Dưới đây là hình ảnh buổi lễ báo cáo của cảnh sát cơ động thực diễn các nội dung huấn luyện:

Đại tá Nguyễn Thanh Tân, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động phát biểu. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Tháp tham dự buổi lễ. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Biểu diễn khí công. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Biểu diễn khí công. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Biểu diễn khí công. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Biểu diễn khí công. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Khống chế đối tượng loạn thần ngáo đá dùng hung khí tấn công gây thương tích cho người khác. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Tình huống bắt giữ các đối tượng cướp xe vận chuyển hàng đặc biệt. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Sử dụng súng kết hợp chó nghiệp vụ. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Bắt giữ các thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Biểu diễn kỹ chiến thuật đối kháng có sử dụng vũ khí. (Ảnh: PHƯỚC THANH)