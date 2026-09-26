Giảng viên tại TP.HCM đoạt huy chương vàng Vô địch Thể hình châu Á

ThS Nguyễn Thị Bích Ly giành huy chương vàng. Ảnh: UMT.

Theo thông tin từ trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT), ThS Nguyễn Thị Bích Ly vừa giành huy chương vàng tại giải Vô địch Thể hình châu Á 2026 (58th Asian Bodybuilding and Physique Sports Championships 2026), diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Được tổ chức ngày 22-28/9, giải đấu được điều hành bởi Liên đoàn Thể hình và Thể thao thể hình châu Á (ABBF) phối hợp với Liên đoàn Thể hình và Thể thao thể hình thế giới (WBPF). Giải đấu năm nay quy tụ vận động viên đến từ 25 quốc gia, chia thành nhiều bảng đấu đa dạng, phân theo độ tuổi, chiều cao, cân nặng và nội dung trình diễn.

Thông tin từ UMT, vào năm cuối đại học, vì muốn có một thân hình săn chắc, Bích Ly đã bắt đầu tập luyện và bén duyên thi đấu với môn Thể hình - Fitness. Cô góp mặt ở nhiều giải đấu trong nước và quốc tế.

Năm 2025, Bích Ly từng đoạt huy chương vàng nội dung Fitness Nữ trên 165 cm và huy chương đồng nội dung Athletic Physique Nữ trên 165 cm tại giải Vô địch Thể hình Quốc gia. Trước đó, năm 2018, cô cũng từng bước lên bục cao nhất của đấu trường châu Á với huy chương vàng nội dung Model Sport.

Ngoài ra, cô cũng từng tham gia thi đấu ở nhiều môn thể thao khác như boxing, kéo co toàn quốc… và đạt nhiều huy chương.

Nguyễn Thị Bích Ly tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học tại trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM. Cô có hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Giáo dục thể chất tại các trường đại học, cao đẳng. Hiện, cô là Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất tại Trung tâm One UMT.

Giảng dạy môn Giáo dục thể chất, ThS Bích Ly mong muốn giúp sinh viên tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, từ đó hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; góp phần phát hiện, đào tạo năng khiếu thể thao cho đất nước.