Bình luận: Thích ứng và chinh phục

Lần đầu tiên một giải đấu cao nhất Đông Nam Á được FIFA tổ chức với những tiêu chuẩn cao nhất và các đội tuyển tham gia có được lực lượng mạnh nhất. Cùng đó số điểm FIFA cũng được tính cao nhất so với các giải đấu khu vực từng diễn ra. Những cái nhất này khiến sự cạnh tranh tại giải đương nhiên sẽ trở nên rất cam go, quyết liệt, đội nào cũng hy vọng sẽ phô diễn được những điểm mạnh, những lợi thế riêng của mình.

Đặc biệt, các đối thủ từng bị đội tuyển Việt Nam vượt qua đều sẽ có đội hình mạnh nhất có thể chứ không phải là "đội hình B" như các giải trước. Và sự quyết tâm phục hận trước đội tuyển Việt Nam không phải chỉ là lời hô hào.

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Danh thủ Thái Lan Chanathip Songkrasin có cơ sở để lên tiếng thách thức đội tuyển Việt Nam bởi thực tế là khi anh có mặt thì "Voi chiến" đều toàn thắng "những chiến binh sao vàng". Ở cấp độ câu lạc bộ cũng vậy. Cậy vào đó là những ngôi sao Thái Lan đang thi đấu tại Nhật Bản và Đức như Supachok, Teerapat, Mickelson. Cùng đó là những ngôi sao trẻ mới nổi, vừa gây khó khăn lớn cho thầy trò ông Kim Sang-sik ngay trên sân Mỹ Đình.

Nếu người Thái tự tin với sự lựa chọn dòng cầu thủ tự đào tạo là chính thì Philippines tiếp tục mở đường cho cầu thủ Phi kiều nhập tịch. Một thời khi có mặt thủ môn chơi ở giải Ngoại hạng Anh Neil Etheridge và anh em tiền đạo nhà Husband, đội bóng xứ nghìn đảo từng đá thắng đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội (ngày 5-12-2010, với tỷ số 2-0). Chiến lược nhập tịch kiều dân không thành công sau đó nhiều năm, song hiện nay là một làn sóng mới hứa hẹn đem lại cho họ sức chiến đấu mới. Danh sách lần này có tới 11 cầu thủ sinh ra và chơi bóng ở nước ngoài, gần là các nước Đông Nam Á, xa là các nền bóng đá phát triển Âu, Mỹ. Đó là Kristensen, Schneider, Reyes, anh em nhà Tabinas... Với những cầu thủ có thể hình, thể lực và cách chơi châu Âu, Philippines hiện nay có sức tấn công mạnh hơn hẳn, nhất là các khả năng tốc độ, tì đè, bóng bổng. Tiền đạo Kristensen cùng Rasmussen (đang đá ở Na Uy) và Leipold (Đức) là những mũi nhọn đáng gờm.

Người Philippines hy vọng một thời kỳ mới sẽ mở ra với đội tuyển của họ cùng dàn cầu thủ và lối chơi đậm chất Âu để không chỉ tranh đua ở đấu trường khu vực mà còn hướng đến châu lục. Tuy nhiên, ngay giới chuyên môn của họ cũng thừa nhận việc gắn kết được các cầu thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau là không dễ dàng. Cùng đó họ thừa nhận điều này lại là lợi thế của đội tuyển Việt Nam khi đã đá cùng nhau trong thời gian dài.

Trận đấu diễn ra tối nay (26-9) tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam thiếu vắng những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Quang Hải, Thành Chung, Văn Toàn, Văn Vĩ... liệu giữ được sức mạnh vốn có đến đâu? Nghi ngờ là dễ hiểu bởi đến cả Hoàng Đức cũng không chắc sẽ hồi phục để vào sân. Ngược lại, hy vọng cũng đến từ nhiều vị trí mới. Trung vệ Adou Minh không còn lạ lẫm với đồng đội và lối chơi chung, nhất là khi người đá cặp với anh là Việt Anh vốn quá thân quen trong đội hình Công an Hà Nội FC. Ở tuyến giữa, ngoài Cao Pendant Quang Vinh trở lại thì Minh Khoa cũng không phải là người quá xa lạ. Trên hàng tấn công, sự có mặt của Ngô Đăng Khoa, vốn là "người được chọn" của huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng mũi nhọn William Minh Hoàng sẽ đem đến sự mới lạ... Cấu trúc tổng thể không thay đổi và sự dày dạn, bản lĩnh chiến trận cùng sự linh hoạt trong vận hành sẽ đem đến nhiều đường nét mới mà các đối thủ khó đoán định, bắt bài.

Nhìn đường dài phía trước, FIFA ASEAN Cup với các đối thủ thực sự mạnh hơn sẽ là đấu trường kiểm nghiệm khắc nghiệt để đội tuyển Việt Nam hoàn thiện trước khi bước vào vòng chung kết Asian Cup 2027.