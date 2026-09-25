Hoàng Đức trở lại

Tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai ở Bandung, Indonesia, cũng là buổi tập cuối cùng trước ngày đối đầu Philippines tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Arcamanik lúc 17h chiều 25/9. Lúc 9h sáng cùng ngày, tuyển Pakistan cũng tập ở đây.

Thông tin đáng chú ý nhất là sự trở lại của Nguyễn Hoàng Đức (bên phải ngoài cùng). Ngôi sao sinh năm 1998 tập riêng với bác sĩ trong buổi tập duy nhất tại Việt Nam sau khi hội quân và buổi tập đầu tiên ở Indonesia hôm 24/9 vì chưa bình phục chấn thương. Trước đó, Hoàng Đức chưa đá trận nào ở cấp CLB sau chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 hôm 26/8. Việc số 14 trở lại tập cùng toàn đội cho thấy thể trạng của Đức đã ổn sau một tháng nghỉ thi đấu.

Buổi tập của tuyển Việt Nam diễn ra trong bầu không khí tích cực với nhiều tiếng cười thoải mái.

Tuyển Việt Nam rèn kỹ năng dứt điểm. "Tôi muốn đội tấn công nhiều hơn", HLV Kim chia sẻ trong buổi họp báo chiều cùng ngày.

Bộ đôi tân binh Việt kiều Lee Williams Minh Hoàng (áo bib xanh) và Ngô Đăng Khoa (không mặc áo bib) tích cực hòa nhập cùng tuyển Việt Nam.

HLV Kim nhắc nhở cầu thủ.

Nguyễn Đình Bắc tươi cười trong buổi tập đầu tiên trên cương vị đội phó tuyển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chân sút sinh năm 2004 góp mặt trong ban cán sự các "Chiến binh sao vàng".

Lê Giang Patrik được kỳ vọng tiếp tục duy trì phong độ tốt sau khi nhận giải thủ môn hay nhất ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng.

Danh sách tuyển Việt Nam dự giải.

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.

Nam Giang