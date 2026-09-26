Đội tuyển nữ và U23 Việt Nam kết thúc hành trình tại Asian Games 2026

Trung vệ Phạm Lý Đức của U23 Việt Nam và Hoàng Thị Loan của đội tuyển nữ trước giờ khởi hành. (Ảnh: VFF)

Chuyến bay chở đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam khởi hành lúc 9 giờ 30 phút (giờ Nhật Bản) ngày 26/9 từ sân bay quốc tế Chubu Centrair, Nagoya và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày (giờ Việt Nam).

Tại Asian Games 2026, cả hai đội tuyển đều vượt qua vòng bảng và góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất.

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng E cùng Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lần lượt thua Đài Loan (Trung Quốc) 1-2, Nhật Bản 0-7 và hòa Thái Lan 0-0, qua đó giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tại tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Việt Nam duy trì thế trận phòng ngự chặt chẽ và giữ tỷ số 0-0 trong 90 phút chính thức.

Trận đấu phải bước vào hiệp phụ và đến phút 109, Trung Quốc mới ghi được bàn thắng duy nhất. Thất bại 0-1 sau 120 phút khiến đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết.

Trong khi đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giành 4 điểm tại vòng bảng, sau trận hòa Kuwait 1-1, thắng Philippines 2-0 và thua Uzbekistan 0-2. Kết quả này giúp đội đứng thứ hai bảng C và giành quyền đi tiếp.

Ở tứ kết, U23 Việt Nam gặp đương kim vô địch Hàn Quốc. Các cầu thủ Việt Nam tạo ra một số cơ hội trong hiệp 1, trong đó có tình huống đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trước sức ép của đối phương, U23 Việt Nam sau đó nhận thất bại 0-4 và kết thúc giải đấu trong nhóm tám đội.

Asian Games 2026 cũng là dịp Ban huấn luyện U23 Việt Nam trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ thuộc lứa U21, qua đó có thêm dữ liệu để đánh giá và chuẩn bị lực lượng cho những nhiệm vụ sắp tới.

Sau khi trở về Việt Nam, các cầu thủ của hai đội tuyển sẽ trở lại câu lạc bộ để tiếp tục tập luyện và thi đấu tại các giải quốc nội. Với đội tuyển nữ, Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia là sân chơi quan trọng để các cầu thủ duy trì phong độ; trong khi các cầu thủ U23 tiếp tục thi đấu tại V.League, Giải hạng Nhất quốc gia và các giải đấu trong nước.

Việc cùng góp mặt tại vòng tứ kết giúp hai đội tuyển có thêm những trận đấu ở cấp độ châu lục. Những trải nghiệm tại Nhật Bản cũng là cơ sở để các cầu thủ, đặc biệt là lực lượng trẻ, tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm cho các mục tiêu tiếp theo.