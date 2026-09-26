Niall Darwen gây sốc, đánh bại Ramon Dino để vô địch Mr. Olympia 2026

Tại đêm chung kết ở Las Vegas, Niall Darwen giành vị trí cao nhất và nhận 100.000 USD tiền thưởng. Mike Sommerfeld về nhì, trong khi Ramon Dino, nhà vô địch năm 2025 chỉ đứng thứ ba. Wesley Vissers và Terrence Ruffin lần lượt hoàn tất top 5.

Niall Darwen đăng quang Classic Physique tại Mr. Olympia 2026

Darwen bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở hạng mục Classic Physique từ năm 2024. Ngay trong mùa giải đầu tiên, anh gây chú ý khi vô địch Toronto Pro Supershow và giành suất tham dự Mr. Olympia. Ở lần đầu góp mặt tại sân khấu lớn nhất của thể hình thế giới năm 2024, Darwen đứng thứ 11. Khi đó, Chris Bumstead giành chức vô địch Classic Physique lần thứ sáu liên tiếp trước khi tuyên bố giải nghệ.

Vận động viên người Anh tiếp tục cải thiện đáng kể trong năm 2025. Anh vươn lên vị trí thứ năm tại Olympia, xếp sau Ramon Dino, Mike Sommerfeld, Terrence Ruffin và Josema Muñoz. Thành tích này đưa vận động viên người Anh vào nhóm những gương mặt đáng chú ý của Classic Physique. Chỉ một năm sau, Darwen đã tiến thêm bốn bậc để đứng trên đỉnh Olympia.

Phong độ của Darwen trước khi bước vào Olympia 2026 cho thấy chức vô địch không hoàn toàn đến từ bất ngờ. Trong tháng 5, vận động viên này liên tiếp giành chiến thắng tại New York Pro và Pittsburgh Pro. Ở New York Pro, Darwen vượt qua Diego Galindo, trong khi Galindo tiếp tục về nhì tại Pittsburgh Pro.

Top 5 xuất sắc nhất tại hạng mục Classic Physique của Mr. Olympia 2026

Chuỗi thành tích này giúp Darwen bước vào Olympia với vị thế của một ứng viên đáng chú ý. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh tại Las Vegas vẫn được đánh giá rất khốc liệt khi Ramon Dino trở lại bảo vệ danh hiệu, còn Mike Sommerfeld tiếp tục là một trong những đối thủ hàng đầu.

Ramon Dino bước vào Olympia 2026 với tư cách đương kim vô địch sau khi đánh bại Sommerfeld và Terrence Ruffin để giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2025. Thế nhưng, màn trình diễn của Darwen tại Las Vegas đã tạo ra bước ngoặt. Với hình thể đầy đặn, tỷ lệ cân đối và độ hoàn thiện cao, vận động viên người Anh vượt qua cả Dino lẫn Sommerfeld để giành vị trí cao nhất.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của Darwen trong lần đầu đăng quang Mr. Olympia 2026 hạng mục Classic Physique

Kết quả chung cuộc, Darwen giành chức vô địch, Sommerfeld đứng thứ hai còn Ramon Dino xếp thứ ba. Đây cũng là lần đầu tiên Darwen bước lên bục cao nhất tại Olympia sau hai lần tham dự trước đó. Hành trình của Niall Darwen tại Olympia cho thấy sự thăng tiến nhanh chóng.

Darwen đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Classic Physique như Ramon Dino và Mike Sommerfeld

Ở tuổi 30, Darwen giờ đã trở thành nhà vô địch Classic Physique Olympia. Chiến thắng tại Las Vegas cũng khép lại hành trình chỉ kéo dài vài năm từ khi anh bước vào đấu trường chuyên nghiệp, đồng thời đưa tên tuổi của vận động viên Anh lên vị trí nổi bật tại một trong những sân khấu lớn nhất của thể hình thế giới.