Phi công Hà Còi cầu hôn Meichan

Khoảnh khắc phi Công Hà Còi cầu hôn bạn gái Meichan tại Mỹ.

Ngày 12/10, đội ngũ quản lý của YouTuber Meichan (Nguyễn Hà Trang) xác nhận với Tri Thức - Znews thông tin cô vừa nhận lời cầu hôn của phi công Hà Còi (Bùi Thanh Hà) tại Mỹ.

Trên trang cá nhân, phi công Hà Còi chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn Meichan. Màn cầu hôn diễn ra tại Florida, nơi anh bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ trở thành phi công.

Trong bài đăng, Hà Còi cho biết anh xúc động khi nhìn lại hành trình hơn 2 năm bên bạn gái. Nam phi công chia sẻ đã thực hiện được điều từng vượt ngoài sức tưởng tượng của mình khi ngỏ lời cầu hôn trên bầu trời Florida.

"Em đã đồng ý. Mình đã làm được, Mình biết ơn và trân trọng em rất rất nhiều", Hà Còi bày tỏ, khép lại khoảnh khắc bằng lời nhắn đầy phấn khởi: "Cưới thôi".

Những hình ảnh được đăng tải ghi lại khoảnh khắc Meichan đeo nhẫn đính hôn trên ngón áp út trong khoang lái máy bay. Bên cạnh cô, Hà Còi thể hiện niềm vui khi nhận được cái gật đầu từ bạn gái.

Địa điểm cầu hôn cũng gắn với dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập và theo đuổi nghề bay của nam phi công.

Hà Còi và Meichan ghi dấu cột mốc mới trong chuyện tình hơn hai năm.

Hà Còi tên thật là Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001 ở Hà Nội. Trước khi trở thành cơ phó, anh có hơn 3 năm học phi công, trong đó một năm học tập tại Mỹ. Theo chia sẻ trước đó, sau khi về nước, Hà tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và hoàn thành khoảng 200 giờ bay trước khi đảm nhận vị trí cơ phó.

Meichan tên thật là Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000, hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung khoảng 8 năm. Cô xây dựng các nội dung xoay quanh học tập, đời sống và trải nghiệm cá nhân, đồng thời tham gia một số hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam, giao lưu quốc tế.

Tháng 9, Meichan được Ban Thư ký ASEAN - Hàn Quốc mời làm MC tại lễ khánh thành Không gian Văn hóa ASEAN ở Jeonju, Hàn Quốc. Cùng tháng, cô tham gia dự án quảng bá Tết Trung thu cùng tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.