Nam ca sĩ Việt ngã gãy xương sườn khi đang trình diễn trên sân khấu

Sự cố tại SAO Concert 3 đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, theo đó, sáng 10/10 nhóm nhạc Aeonus góp mặt với tư cách khách mời biểu diễn trong khung giờ buổi sáng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành tiết mục, một thành viên của nhóm là Khoai Vũ bất ngờ gặp tai nạn ngay trên sân khấu.

Theo đoạn clip ghi lại, thời điểm đó, Khoai Vũ đang bước lùi trong khi một bàn nâng trên sân khấu đã được hạ xuống, khiến nam ca sĩ bước hụt chân và ngã xuống. Trong lúc ngã, anh còn va chạm với phần sàn sân khấu. Tình huống diễn ra bất ngờ, ngay trước sự chứng kiến của khán giả có mặt tại sự kiện. Ngay sau sự cố, nhân viên chương trình nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ, các thành viên trong nhóm cũng dìu Khoai Vũ vào bên trong.

Khoảnh khắc Khoai Vũ ngã trên sân khấu. Ảnh: FBNV/ SAO Concert

Đoạn clip ghi lại tình huống này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước sự cố, đồng thời lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ sau cú ngã. Đáng chú ý, trên trang cá nhân, Khoai Vũ cũng vừa đăng tải story cho biết đã đi kiểm tra sức khỏe sau khi sự cố xảy ra. Theo thông tin được nam ca sĩ chia sẻ, anh vào viện kiểm tra ngay trong ngày 10/10 và được chẩn đoán gãy xương sườn, gãy kín.

Ảnh: FBNV/ SAO Concert

Thông tin này càng khiến người hâm mộ quan tâm đến tình trạng của Khoai Vũ, bởi sự cố xảy ra ngay sau khi nhóm hoàn thành phần trình diễn. Dù các nhân viên và thành viên Aeonus đã nhanh chóng hỗ trợ nam ca sĩ di chuyển vào bên trong, mức độ ảnh hưởng của cú ngã vẫn là điều khiến nhiều khán giả lo lắng. Hiện chưa có thêm thông tin cụ thể về quá trình điều trị cũng như thời gian hồi phục của nam ca sĩ.

Nhiều khán giả bên cạnh việc lo cho sức khỏe của Khoai Vũ thì cũng đang chờ đợi phản hồi chính thức từ ban tổ chức SAO Concert 3 về sự việc.

Bên cạnh những lời động viên, nhiều khán giả cũng bày tỏ mong muốn ban tổ chức SAO Concert 3 lên tiếng làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố. Một trong những vấn đề được đặt ra là quy trình vận hành sân khấu, đặc biệt tại những khu vực có thiết bị nâng hạ và thay đổi độ cao sau khi tiết mục kết thúc. Theo một số ý kiến, các vị trí này cần được kiểm soát cẩn thận nhằm bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ trong quá trình di chuyển.

Aeonus là nhóm nhạc gồm 5 thành viên, chính thức ra mắt vào tháng 5/2025.

Khoai Vũ tên thật là Vũ Đình Khoái, sinh năm 1997 tại Hà Nội, là một nam người mẫu, diễn viên và thành viên nhóm nhạc Aeonus. Anh từng đạt danh hiệu quán quân Quý ông đại chiến mùa 3 tập 1, nam chính xuất hiện trong MV “Bắt cá không anh” của nữ ca sĩ Minh Hằng. Anh cũng ghi dấu ấn đặc biệt tại chặng hành trình của The Next Gentlemen 2024.

Sự kiện chuỗi SAO Concert - The Stardom Music Festival, với chủ đề Glamorous, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các màu sắc âm nhạc khác nhau. Chương trình được tổ chức với ba sân khấu chính gồm Sunshine Stage, Sunset Chill Stage và Stardom Journey Stage, kéo dài từ ban ngày đến tối.