Phạt nghiêm để răn đe
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Vệ Giang phát hiện anh H.V.N.B (1971, trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để truy cập và bình luận tương tác với trang Facebook của đối tượng phản động.
Công an xã đã mời anh B. đến làm việc.Tại cơ quan Công an, anh B đã thừa nhận hành vi truy cập trang mạng xã hội nói trên và để lại bình luận có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Vệ Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh B số tiền 12,5 triệu đồng; buộc gỡ bỏ bình luận trái quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phat-nghiem-de-ran-de-post359295.html