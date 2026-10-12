Phạt nghiêm để răn đe

Lực lượng Công an làm việc với anh B.

Công an xã đã mời anh B. đến làm việc.Tại cơ quan Công an, anh B đã thừa nhận hành vi truy cập trang mạng xã hội nói trên và để lại bình luận có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Vệ Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh B số tiền 12,5 triệu đồng; buộc gỡ bỏ bình luận trái quy định.