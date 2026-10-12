Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 70 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Trạng (SN 1979, cư trú khóm 1, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Trạng. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2023, Trạng cần tiền để trả nợ đã lợi dụng vị trí, chức vụ công tác và các mối quan hệ xã hội để tạo lòng tin với các bị hại; đưa ra thông tin gian đối là có khách hàng cần mượn tiền để vay đáo hạng ngân hàng để lừa tiền các nạn nhân.

Trong thời gian đầu, Trạng trả tiền lãi và gốc đúng hạn nên Trạng được các bị hại tin tưởng. Từ đầu tháng 3 đến tháng 4/2026, Trạng đã vay tiền của các bị hại với tổng số tiền là 73,4 tỷ đồng, nhưng số tiền này Trạng không đưa cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng mà Trạng dùng để chi trả các khoản nợ cá nhân và không còn khả năng chi trả.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.