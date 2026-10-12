Vụ án Khoáng sản Việt Trung: Cựu tổng giám đốc nộp 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung Bùi Thanh Bình (hàng trên, bìa trái) và một số bị can trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan, tiếp tục đề nghị truy tố 31 bị can.

Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Bùi Thanh Bình được ghi nhận đã nộp tổng cộng 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Cùng với việc ghi nhận khoản tiền đã nộp, cơ quan điều tra còn kê biên một căn hộ chung cư rộng 141,8m² tại Hà Nội, trong danh mục tài sản liên quan đến ông Bình.

Theo kết luận điều tra, ông Bình bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong đó, hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước liên quan đến hoạt động mua bán quặng sắt được xác định gây thiệt hại hơn 434,7 tỉ đồng. Ở hoạt động mua bán than cốc, cơ quan điều tra cáo buộc bị can Bình nhận hối lộ 18,4 tỉ đồng trong giai đoạn được xem xét trách nhiệm hình sự, liên quan đến khoản thiệt hại hơn 13,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý vật tư, nguyên liệu tại VTM được xác định gây thiệt hại hơn 46,2 tỉ đồng. Tổng các khoản thiệt hại được xác định liên quan đến những hành vi bị cáo buộc của ông Bình là hơn 494 tỉ đồng. Bị can này còn bị cáo buộc nhận tổng cộng 62,2 tỉ đồng tiền hối lộ trong hoạt động mua bán quặng sắt và than cốc.

Kết luận điều tra còn ghi nhận nhiều bị can khác đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Trong đó, Nguyễn Ngọc Khiêm, người bị cáo buộc "dựa" quan hệ với cựu bí thư tỉnh Lào Cai để "bỏ túi" 6 tỉ đồng cũng đã nộp lại số tiền này. Bị cáo Khiêm bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Các bị can Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát, nộp 6 tỉ đồng; Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên, nộp 5 tỉ đồng. Hai người này đều bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ trong hoạt động cung cấp than cốc cho VTM.

Theo bảng tổng hợp, số tiền nộp khắc phục hậu quả của 42 cá nhân là hơn 44,57 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đồng thời kê biên 16 bất động sản, gồm căn hộ chung cư và quyền sử dụng đất liên quan đến các bị can.

Riêng ông Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng giám đốc VNS, có sáu căn hộ tại TP.HCM trong danh mục kê biên. Ngoài ra, cơ quan điều tra phong tỏa 8,7 tỉ đồng trong tài khoản của Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng giám đốc VTM, và 32.000 USD trong tài khoản của ông Hùng.