Vụ khoáng sản Việt Trung: 12 doanh nghiệp mua quặng sắt khắc phục 336 tỉ đồng

Một góc mỏ Quý Xa của Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan, tiếp tục đề nghị truy tố 31 bị can.

Một nội dung đáng chú ý khác trong kết luận điều tra bổ sung là việc yêu cầu các doanh nghiệp mua quặng sắt của VTM khắc phục hậu quả. Theo cơ quan điều tra, trong số 16 doanh nghiệp mua bán quặng sắt với VTM, đại diện ba doanh nghiệp đã bị khởi tố.

Đối với 13 doanh nghiệp còn lại, dù người liên quan tại các doanh nghiệp này không bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định họ đã được hưởng lợi ích không chính đáng từ việc các bị can tại VTM bán quặng sắt thấp hơn giá thị trường. Vì vậy, cơ quan điều tra làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp nộp tiền, giao tài sản để bảo đảm khắc phục hậu quả.

Kết quả, 12 trong số 13 doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp khắc phục, bảo đảm với tổng giá trị tạm tính 336,9 tỉ đồng, trên tổng thiệt hại 434,7 tỉ đồng được xác định trong hoạt động mua bán quặng sắt. Số tiền và tài sản này được ghi nhận qua cả giai đoạn điều tra trước đó và quá trình điều tra bổ sung.

Theo kết luận, trước khi điều tra bổ sung, các doanh nghiệp đã khắc phục bằng tiền tổng cộng 80,4 tỉ đồng, đồng thời có bốn bất động sản bị kê biên giá trị ước tính khoảng 52 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra bổ sung, các doanh nghiệp tiếp tục nộp thêm 4,3 tỉ đồng, giao tài sản trị giá khoảng 109,5 tỉ đồng. Các doanh nghiệp cũng dùng bảo lãnh ngân hàng, các khoản tiền khách hàng còn nợ trị giá 90,6 tỉ đồng để bảo đảm việc khắc phục hậu quả.

Trong đó, theo kết luận điều tra bổ sung Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức nộp 200 triệu đồng, đồng thời tự nguyện giao quyền sử dụng đất tại Lào Cai để bảo đảm khắc phục hậu quả.

Công ty cổ phần Khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai nộp hơn 119 triệu đồng và giao quyền sử dụng đất. Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh nộp hơn 132 triệu đồng, đồng thời giao quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất.

Công ty cổ phần Khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn nộp 90 triệu đồng và tự nguyện giao hai thửa đất tại Cao Bằng. Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lan nộp 100 triệu đồng, giao quyền sử dụng đất tại Hà Nội; Công ty TNHH Ngọc Sơn nộp 95 triệu đồng, giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Cao Bằng. Công ty TNHH MTV Hoàn Hải tự nguyện giao quyền sử dụng đất tại Lào Cai để bảo đảm khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương thực hiện bảo đảm khắc phục hậu quả bằng bảo lãnh Ngân hàng VietinBank trị giá hơn 87,88 tỉ đồng.

Hai doanh nghiệp khác được ghi nhận nộp tiền là Tổng công ty Khoáng sản TKV, với hơn 4,2 tỉ đồng, và Công ty cổ phần Vương Anh, với 100 triệu đồng. Như vậy, 12 doanh nghiệp có tên trong danh sách đã thực hiện các hình thức khắc phục, bảo đảm khác nhau, từ nộp tiền, giao bất động sản đến sử dụng bảo lãnh ngân hàng và khoản phải thu.