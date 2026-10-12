Vợ chồng tử vong bất thường trong nhà ở Phú Thọ

Ngày 12/10, một lãnh đạo xã Quảng Yên (Phú Thọ) xác nhận với PV VietNamNet, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở thôn Quảng Nạp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 11/10, anh Nguyễn Văn D. (29 tuổi) từ nhà vợ ở xã Văn Lang trở về nhà tại thôn Quảng Nạp thì phát hiện mẹ là bà N.T.Đ. (60 tuổi) nằm gục trong bếp, vùng mặt và đầu có nhiều vết máu.

Anh D. lay gọi nhưng mẹ không phản hồi nên chạy sang nhờ hàng xóm hỗ trợ, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Quảng Yên đến hiện trường kiểm tra, thu thập thông tin và báo cáo Công an tỉnh Phú Thọ.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, lực lượng chức năng phá cửa, phát hiện ông N.K.Đ. (59 tuổi), chồng bà Đ., nằm trên nền nhà và đã tử vong. Trên tay người đàn ông có quấn dây điện.

Hiện, lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, xác minh các tình tiết liên quan. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.