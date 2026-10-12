Đẩy nhanh xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp

Hoạt động nghiệp vụ của công chức ngành Thuế tại Trung tâm Giám sát công nghệ thông tin. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Ngày 12/10, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 16148/BTC-DNTN gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan Thuế khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời hạn xử lý thủ tục đăng ký giải thể; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa Cơ quan đăng ký kinh doanh với cơ quan Thuế.

Nội dung văn bản nhấn mạnh, trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải xử lý hồ sơ và gửi thông tin đến cơ quan Thuế.

Nếu nhận được xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến.

Theo Bộ Tài chính, trường hợp sau 2 ngày làm việc kể từ khi gửi thông tin mà không nhận được phản hồi của cơ quan Thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn phản hồi.

Với doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, văn bản cũng hướng dẫn xử lý những trường hợp đã quá 180 ngày kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể hoặc kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhưng vẫn không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể. Việc chuyển tình trạng pháp lý được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và Nghị định số 296/2026/NĐ-CP.

Bộ Tài chính đồng thời yêu cầu Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế chủ động phối hợp, trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp khi phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời; bảo đảm cơ quan Thuế thực hiện phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin.

Việc đẩy nhanh thủ tục giải thể doanh nghiệp cũng nằm trong mục tiêu của Chiến dịch làm sạch mã số thuế do Cục Thuế triển khai năm 2026. Theo Cục Thuế, tính đến hết tháng 9/2026, cơ quan Thuế đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 125.000 doanh nghiệp, chi nhánh và tổ chức; đồng thời xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho hơn 52.000 trường hợp để tiếp tục làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, cơ quan Thuế đã xử lý gần 180.000 trường hợp liên quan đến chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để tiếp tục giải thể. Tuy nhiên, các hồ sơ còn lại vẫn có những trường hợp phức tạp do doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm, thiếu sổ sách, chứng từ, không liên hệ được người đại diện hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Việc phối hợp giữa cơ quan Thuế và Cơ quan đăng ký kinh doanh chưa đồng bộ cũng là một trong những nguyên nhân khiến thủ tục kéo dài.

Tại họp báo thường kỳ mới đây của Bộ Tài chính, đại diện Cục Thuế khẳng định: Chiến dịch làm sạch mã số thuế không đặt thêm thủ tục pháp lý đối với doanh nghiệp. Ngành Thuế sẽ cam kết hỗ trợ doanh nghiệp rời khỏi hoặc quay lại thị trường; hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết đúng hạn, không phát sinh thủ tục hay khoản thu ngoài quy định.