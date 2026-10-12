Quyết liệt xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trên đường phố Huế

Theo thông tin ban đầu, tối 28/5/2026, T.H.N.H (SN 2007, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) rủ một số thanh thiếu niên khác tụ tập điều khiển xe mô tô thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường phố và mang theo ống tuýp kim loại.

Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội, Bến Nghé và Lê Quý Đôn, nhóm của H gặp một nhóm thanh niên khác. Cho rằng trước đó bị nhóm này ném vỏ chai bia, H hô hào các đối tượng đuổi theo để đánh trả. Hai nhóm tiếp tục rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường.

Khi di chuyển đến khu vực phía nam cầu Phú Xuân, nhóm của H bị một nhóm thanh niên khoảng 20–30 người ném đá và vỏ chai bia. Các đối tượng sau đó đến một quán trên đường Nguyễn Thái Học lấy thêm nhiều vỏ chai bia rồi quay lại cầu Phú Xuân ném về phía nhóm thanh niên trên. Trên đường rời đi, một số đối tượng vứt bỏ các ống tuýp kim loại tại khu vực Cửa Hữu.

Liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Qua vụ việc, Công an TP Huế cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí hoặc sử dụng chai lọ để giải quyết mâu thuẫn là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Công an TP Huế khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; nhắc nhở thanh thiếu niên chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, không tụ tập gây rối, không mang theo hoặc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện các nhóm có biểu hiện vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.