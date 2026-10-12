Truy tố Shark Thủy cùng bà Tống Thị Kim Liên trong vụ chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng

Số tiền bị chiếm đoạt tăng gần 800 tỷ đồng

Ngày 12/10, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Egame) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Đây là lần thứ hai ông Thủy cùng đồng phạm bị truy tố.

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame); Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egame) cùng 23 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, để có tiền trả nợ, dùng cá nhân và duy trì hệ sinh thái Egroup, từ năm 2014, Shark Thủy chỉ đạo cấp dưới tăng "khống" vốn điều lệ rồi bán cổ phần ảo cho nhà đầu tư.

Shark Thủy và bị can Đặng Văn Hiển.

Cụ thể, ông chỉ đạo Giám đốc Tài chính Tập đoàn Egroup nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Tập đoàn Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng và tạo doanh thu khống khoảng 70% doanh thu hàng năm để xây dựng hình ảnh tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Sau khi bộ phận kinh doanh thuyết phục được các nhà đầu tư, ông Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cho nhà đầu tư cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần.

Đổi lại, nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông Nguyễn Ngọc Thủy.

Đến giai đoạn 2021 - 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non trong hệ thống Egroup đều đóng cửa, số lượng khách mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn. Lúc này, ông Thủy tiếp tục chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh nội dung “khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư, sẽ được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty”.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015 - 2023, ông Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại (so với lần đầu truy tố, số tiền nhóm ông Thủy chiếm đoạt tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng và tăng thêm 70 bị hại).

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính để cơ quan chức năng theo dõ. Đến nay, Egroup và Egame không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Lý do vợ Shark Thủy không bị xem xét trách nhiệm

Trong vụ án, cơ quan truy tố xác định bị can Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Egroup, kế toán trưởng Egame) đã nhận chỉ đạo của ông Thủy thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của tập đoàn.

Bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egroup) phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học và phương án tính lợi nhuận đầu tư.

Ông Đặng Văn Hiển còn tổ chức tập huấn nhân viên kinh doanh để chào mời, vận động người dân đến tham quan mô hình hoạt động của doanh nghiệp và ký hợp đồng mua cổ phần.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy khi chưa bị bắt.

Các bị can khác cũng giữ vai trò giúp sức, tham gia lôi kéo nhà đầu tư nên phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã làm rõ việc chuyển nhượng, thế chấp 28 bất động sản của 29 bị hại. Trong đó, bà Lê Thị Thanh Hiền (vợ bị can Nguyễn Ngọc Thủy) và Nguyễn Ngọc Khánh (Phó tổng giám đốc Egroup) đã đứng tên nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại rồi đem thế chấp ngân hàng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định bà Hiền và ông Khánh không biết việc ông Thủy bán cổ phần khống, không hưởng lợi nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, 5 công chứng viên thực hiện công chứng các giao dịch liên quan 28 bất động sản nêu trên, cơ quan điều tra xác định các bên tham gia hoàn toàn tự nguyện, thủ tục đúng quy định và công chứng viên không hưởng lợi nên không xem xét xử lý hình sự.