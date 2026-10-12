Người phụ nữ Ukraina trả lại ví tiền có 3.300 USD cho du khách Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 12/10, Công an phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp xác minh, trao trả tài sản có giá trị lớn do một người nước ngoài nhặt được cho du khách bị đánh rơi.

Trước đó, vào lúc 0h ngày 11/10, chị Anna, quốc tịch Ukraina, đang sinh sống tại phường Ngũ Hành Sơn, nhặt được một chiếc ví trên đường. Không quản ngại thời gian đêm khuya, chị đã chủ động mang tài sản đến Công an phường giao nộp, đề nghị tìm người đánh mất.

Tại trụ sở Công an phường Ngũ Hành Sơn, du khách Hasan Burser đã nhận lại đầy đủ giấy tờ cùng số tiền gồm 3.300 USD và 4.000.000 đồng.

Tiếp nhận chiếc ví, cán bộ, chiến sĩ Công an phường khẩn trương kiểm tra giấy tờ bên trong, xác định chủ nhân là anh Hasan Burser, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng. Công an phường nhanh chóng liên hệ với khách sạn, thông báo và mời anh Hasan Burser đến làm thủ tục nhận lại tài sản.

Tại đây, anh Hasan Burser được nhận lại đầy đủ giấy tờ cùng số tiền 3.300 USD và 4.000.000 đồng. Xúc động khi tìm lại được tài sản bị đánh rơi, anh bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn chị Anna và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngũ Hành Sơn đã tận tình hỗ trợ.