Hải Phòng xử lý người đăng tin sai sự thật, xúc phạm danh dự công dân

Công an phường Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) đang hoàn thiện hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Hoàng (SN 1987) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 10/10/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Ngô Quyền phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của Nguyễn Văn Hoàng (SN 1987 trú tại phường Ngô Quyền) đăng tải nhiều hình ảnh, bài viết có nội dung sai sự thật.

Công dân Nguyễn Văn Hoàng thừa nhận hành vi sai phạm của mình và đã gỡ bỏ toàn bộ bài viết. Ảnh:

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định các nội dung này mang tính chất vu khống, xâm phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của chị L.T.M.H. (SN 1992, trú tại phường Ngô Quyền).

Công an phường đã tiến hành xác minh, mời Hoàng đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng yêu cầu người này gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh sai sự thật và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Ngô Quyền khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, không phát tán thông tin bịa đặt hoặc nội dung xâm phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.