Cảnh báo bẫy vay tiền khi sinh viên tìm việc gia sư trên Facebook

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng của chị N.L.T (Cầu Diễn - Hà Nội) chia sẻ câu chuyện con gái đang là sinh viên năm thứ hai đại học nghi bị lừa đảo khi tìm việc làm thêm. Điều đáng chú ý, theo phản ánh, dù tài khoản ngân hàng của nữ sinh không có tiền, những thao tác được thực hiện theo hướng dẫn của người lạ đã khiến cô phát sinh khoản vay tín dụng hàng chục triệu đồng.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng và cũng đặt ra vấn đề về những rủi ro trong quá trình tìm việc trên mạng xã hội, đặc biệt khi các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng dịch vụ tài chính trực tuyến để dẫn dụ người dùng thực hiện những giao dịch mà họ chưa hiểu rõ.

Từ lời mời làm gia sư đến khoản vay 55 triệu đồng

Theo nội dung được phụ huynh chia sẻ, con gái người này hiện là sinh viên năm thứ hai. Với mong muốn có thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, nữ sinh đã tìm kiếm công việc gia sư thông qua các hội nhóm tuyển dụng trên Facebook.

Sau đó, một người chủ động liên hệ với nữ sinh qua Messenger, giới thiệu đang có nhu cầu tìm gia sư cho con. Người này cho biết hai vợ chồng đang công tác ở nước ngoài, trong khi con nhỏ hiện sống cùng ông bà nội tại Hà Nội nên cần thuê người đến nhà kèm học.

Để tạo lòng tin, phía tuyển dụng cung cấp những hình ảnh, thông tin về gia đình và địa chỉ được giới thiệu là nơi học sinh đang sinh sống. Những chi tiết này khiến lời mời làm việc trở nên đáng tin cậy đối với nữ sinh.

Sau khi trao đổi về công việc, người tự nhận là phụ huynh đề nghị nữ sinh cung cấp số điện thoại và tài khoản ngân hàng để chuyển trước nửa tháng tiền lương.

Bài đăng trên mạng của phụ huỵnh thu hút nhiều người quan tâm. Ảnh chụp màn hình

Theo bài đăng, phía tuyển dụng tiếp tục gửi hình ảnh được giới thiệu là xác nhận chuyển khoản thành công. Tuy nhiên, khi kiểm tra tài khoản ngân hàng, nữ sinh không thấy số tiền được chuyển đến.

Lúc này, người liên hệ liên tục thúc giục nữ sinh kiểm tra, xác nhận giao dịch với lý do tài khoản của họ đã bị trừ tiền. Đồng thời, người này nhấn mạnh đang ở nước ngoài, công việc bận rộn nên cần xử lý nhanh chóng.

Trước những lời thúc giục, nữ sinh bắt đầu lo lắng và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn.

Đáng chú ý, khi việc nhận tiền không thành công, phía tuyển dụng tiếp tục thông báo nữ sinh đã thao tác sai, khiến khoản tiền của họ bị mất. Người này yêu cầu nữ sinh thực hiện lại để khắc phục sự cố.

Theo phản ánh, quá trình tương tự diễn ra hai lần. Do lo sợ bản thân làm thất thoát tiền của người khác, nữ sinh tiếp tục làm theo mà không nhận ra những thao tác này có liên quan đến việc đăng ký khoản vay tín dụng.

Người phụ huynh cho biết con gái từng nghĩ tài khoản ngân hàng của mình không có tiền nên sẽ không có nguy cơ bị mất tiền. Tuy nhiên, khi phát hiện bất thường, nữ sinh được cho là đã phát sinh khoản vay khoảng 55 triệu đồng, với mức lãi suất được gia đình phản ánh là trên 30%/năm.

Theo người đăng bài, ngày 2/10, gia đình đã phải thanh toán tổng cộng 58.385.000 đồng, bao gồm tiền gốc và các khoản phát sinh liên quan.

Hai hình ảnh được chia sẻ kèm bài đăng hiển thị thông báo chuyển khoản thành công với số tiền lần lượt là 31.865.014 đồng và 26.520.000 đồng. Các giao dịch thể hiện tài khoản nhận tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), trong đó một tài khoản có tên hiển thị là "VAY NHANH", tài khoản còn lại đứng tên một cá nhân.

Hai hình ảnh chuyển khoản được chị N.L.T chia sẻ trong bài cảnh báo con gái nghi bị lừa đảo khi tìm việc gia sư trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, từ những hình ảnh này chưa thể xác định bản chất từng giao dịch, đơn vị cấp khoản vay, quy trình giải ngân cũng như mối liên hệ giữa các tài khoản nhận tiền với người đã liên hệ tuyển gia sư.

Chị N.L.T cho biết đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Hiện chưa có thông tin về giải quyết vụ việc cũng như kết luận của cơ quan chức năng.

Chia sẻ câu chuyện, chị T bày tỏ lo lắng khi nhiều sinh viên từ các địa phương lên thành phố học tập, phải thuê trọ và tìm việc làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Nếu không may phát sinh khoản nợ lớn, các em có thể chịu áp lực tài chính và tâm lý, ảnh hưởng đến việc học.

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng tín dụng trực tuyến để chiếm đoạt tài sản

Từ nội dung phản ánh, điểm đáng chú ý trong trường hợp này không chỉ nằm ở lời mời tuyển dụng có dấu hiệu bất thường, mà còn ở cách người liên hệ tạo ra áp lực tâm lý để thúc đẩy nạn nhân thực hiện giao dịch tài chính.

Ban đầu, lời đề nghị chuyển trước tiền lương được sử dụng nhằm tạo dựng lòng tin. Khi người tìm việc chưa nhận được tiền, phía tuyển dụng chuyển sang gây sức ép, cho rằng giao dịch đã được thực hiện và yêu cầu người nhận kiểm tra.

Tiếp đó, việc thông báo người tìm việc thao tác sai, khiến tiền của bên tuyển dụng bị mất có thể làm nảy sinh tâm lý áy náy, sợ phải chịu trách nhiệm. Đây là yếu tố khiến người thiếu kinh nghiệm dễ tiếp tục làm theo hướng dẫn mà không kiểm tra kỹ nội dung giao dịch.

Đặc biệt, trong môi trường ngân hàng số, các thao tác đăng ký dịch vụ tài chính, xác thực danh tính và đề nghị vay vốn có thể được thực hiện trực tuyến. Nếu người dùng không đọc kỹ thông tin, việc làm theo hướng dẫn của người lạ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nghĩa vụ tài chính ngoài ý muốn.

Trên thực tế, thủ đoạn lợi dụng ứng dụng vay tiền trực tuyến để chiếm đoạt tài sản đã được cơ quan công an cảnh báo.

Tháng 11/2025, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện vụ việc nhiều sinh viên và người lao động bị phát sinh khoản vay trực tuyến mà bản thân không hay biết.

Theo thông tin được Bộ Công an công bố, các đối tượng đã tiếp cận nạn nhân, đề nghị hỗ trợ thao tác trên ứng dụng điện thoại để nhận ưu đãi. Khi được tin tưởng, đối tượng lợi dụng quá trình thao tác để tạo hồ sơ vay thấu chi, thực hiện xác thực và chuyển tiền sau khi giải ngân.

Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng liên quan đã chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của 13 bị hại. Ngày 14/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Mặc dù phương thức tiếp cận khác với câu chuyện tìm việc gia sư được chia sẻ trên Facebook, vụ việc tại Thái Nguyên cho thấy nguy cơ người dùng bị lợi dụng để tạo lập khoản vay tín dụng mà không nhận thức đầy đủ về những giao dịch đang thực hiện.

Trong cảnh báo công bố tháng 9/2026, Bộ Công an cũng chỉ ra các nhóm thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bao gồm giả mạo tuyển dụng việc làm, lợi dụng giao dịch ngân hàng và đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người khác; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ.

Đối với sinh viên tìm việc làm thêm, cần đặc biệt cảnh giác khi bên tuyển dụng yêu cầu thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản ngân hàng, mở hạn mức tín dụng, đăng ký khoản vay hoặc xác thực giao dịch trước khi bắt đầu công việc.

Một nguyên tắc quan trọng là việc nhận tiền chuyển khoản thông thường không đòi hỏi người nhận phải đăng ký khoản vay, cung cấp mã OTP hay chuyển tiền sang tài khoản khác để xác nhận.

Khi nhận được hình ảnh thông báo chuyển khoản, người dùng cần kiểm tra trực tiếp số dư và lịch sử giao dịch trên ứng dụng ngân hàng chính thức. Không nên coi ảnh chụp giao dịch do người lạ gửi là căn cứ xác nhận tiền đã được chuyển thành công.

Trong trường hợp đã thực hiện thao tác nghi vấn, người dùng cần lập tức liên hệ ngân hàng và đơn vị cho vay qua kênh chính thức để kiểm tra tình trạng tài khoản, yêu cầu hỗ trợ bảo mật và xác minh các khoản vay phát sinh.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ tin nhắn, đường dẫn tài khoản mạng xã hội, thông tin giao dịch, hợp đồng vay và các tài liệu liên quan để trình báo cơ quan công an.

Về phía các trường đại học, việc phổ biến kỹ năng nhận diện lừa đảo tuyển dụng, kiến thức tín dụng tiêu dùng và an toàn giao dịch ngân hàng cần được chú trọng, đặc biệt đối với sinh viên năm nhất, năm hai.

Câu chuyện được phụ huynh chia sẻ cũng đặt ra yêu cầu tăng cường cảnh báo rủi ro trong quá trình đăng ký và sử dụng các sản phẩm tín dụng số, giúp khách hàng nhận biết rõ nghĩa vụ tài chính trước khi xác nhận khoản vay.

Dù những tình tiết cụ thể của vụ việc vẫn cần được cơ quan chức năng xác minh, đây là lời cảnh báo đáng lưu tâm đối với sinh viên và người lao động đang tìm kiếm cơ hội việc làm trên Internet.

Trong môi trường số, không có tiền sẵn trong tài khoản không đồng nghĩa với việc không thể trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo tài chính. Một giao dịch thiếu kiểm chứng có thể khiến người dùng đối mặt với khoản nợ lớn cùng những hệ lụy kéo dài.