Bị tòa phán 'quấy rối con dâu', mẹ chồng đưa ra lời giải thích gây tranh cãi

Theo Channel NewsAsia (CNA), một phụ nữ và mẹ chồng tại Singapore đã đồng thời nộp đơn yêu cầu lệnh bảo vệ cá nhân nhằm vào nhau sau khi mối quan hệ gia đình rạn nứt. Tuy nhiên, chỉ yêu cầu của người con dâu được tòa chấp thuận.

Theo phán quyết của Tòa án Gia đình Singapore, mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ trở nên nghiêm trọng sau khi người con dâu phát hiện chồng ngoại tình. Hai vợ chồng hiện đang trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn.

Thẩm phán nhận định người mẹ chồng đã quấy rối con dâu thông qua hai hành động: thay khóa căn hộ của vợ chồng con trai và đón cháu trai từ trường mà không thông báo rõ nơi đưa bé đến. Khi người mẹ tìm cách đón con về, mẹ chồng cùng chị gái đã ngăn cản.

Ngược lại, tòa không tìm thấy bằng chứng cho thấy người con dâu có hành vi bạo lực gia đình đối với mẹ chồng, bất chấp những cáo buộc từ phía người phụ nữ lớn tuổi.

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu ngày càng căng thẳng, cả hai quyết định đệ đơn yêu cầu lệnh bảo vệ cá nhân. Ảnh minh họa

Đón cháu khỏi trường, hai người phụ nữ xảy ra giằng co

Sự việc đầu tiên xảy ra ngày 8/1/2024. Hôm đó, người con dâu đưa con trai đến trường như thường lệ. Tuy nhiên, chồng cô cùng mẹ chồng đã đến đón cậu bé vì muốn tổ chức mừng sinh nhật cho cháu.

Người mẹ vô cùng lo lắng, đặc biệt khi chồng từ chối cho biết đã đưa con đi đâu. Cô bắt đầu tìm kiếm và đến căn hộ chung cư của chị gái mẹ chồng vì nghi ngờ con mình đang ở đó.

Tại khu vực sảnh thang máy, cô phát hiện con trai đang đứng cùng mẹ chồng và chị gái của bà.

Người phụ nữ lập tức bế con lên và định rời đi. Tuy nhiên, hai người phụ nữ lớn tuổi tìm cách giằng cậu bé khỏi vòng tay mẹ.

Lo sợ con bị thương trong lúc giằng co, người mẹ đành đặt con xuống. Sau đó, hai người phụ nữ đưa cậu bé trở lại căn hộ. Đến ngày hôm sau, đứa trẻ được đưa về trường.

Mẹ chồng đổi khóa căn hộ khi con dâu vắng nhà

Sự việc thứ hai xảy ra ngày 11/3/2024, khi người con dâu cùng chồng đưa con trai đến một buổi trị liệu ngôn ngữ.

Trên đường đi, người phụ nữ nhận được thông báo từ ứng dụng điện thoại rằng có người lạ xuất hiện trước cửa căn hộ của hai vợ chồng. Lo lắng trước tình huống bất thường, cô nhờ mẹ ruột đến kiểm tra.

Tại đây, mẹ ruột của người phụ nữ phát hiện mẹ chồng đang thuê thợ khóa thay ổ khóa căn hộ.

Khi người con dâu trở về cùng chồng và con trai, cậu bé đang bị ốm và nôn ói. Người giúp việc đưa đứa trẻ vào phòng tắm, nhưng sau đó xảy ra tranh cãi khi cả mẹ chồng và nàng dâu đều muốn tự tay tắm rửa cho bé.

Nghe con gái kêu cứu, mẹ ruột của người phụ nữ chạy đến và tìm cách quay phim sự việc. Tuy nhiên, bà cũng bị cuốn vào cuộc xô xát với mẹ chồng.

Người con dâu cho biết khi cố gắng can ngăn, cô bị mẹ chồng xô đẩy nhiều lần. Tình hình chỉ lắng xuống khi cảnh sát có mặt.

Trong khi đó, mẹ chồng cáo buộc con dâu đã cắn mình trong lúc giằng co, đồng thời đưa ra hình ảnh vết thương và báo cáo y tế làm bằng chứng. Bà cũng gọi con trai đến làm chứng rằng anh đã nhìn thấy vợ cắn mẹ mình.

Tòa bác cáo buộc của mẹ chồng

Sau khi xem xét lời khai, chứng cứ và video tại hiện trường, thẩm phán Soh Kian Peng kết luận không có đủ căn cứ để xác định người con dâu đã thực hiện hành vi bạo lực gia đình đối với mẹ chồng.

Thẩm phán cho rằng việc người mẹ trở nên kích động khi phát hiện con trai bị đưa khỏi trường mà không được thông báo là điều có thể hiểu được. Dù lo lắng và đau khổ, cô vẫn không sử dụng lời lẽ thô tục hay tấn công thể chất hai người phụ nữ lớn tuổi.

Đối với cáo buộc cắn mẹ chồng, thẩm phán nhận định nhiều khả năng người gây ra vết thương là mẹ ruột của người con dâu, chứ không phải cô.

Tòa cũng đánh giá lời khai của chị gái mẹ chồng thiếu độ tin cậy. Người này thừa nhận đã trao đổi về lời khai với em gái và con trai của em gái trước khi chuẩn bị bản tường trình. Theo thẩm phán, video tại hiện trường cũng cho thấy hành động của bà không phù hợp với hình ảnh một người chỉ đứng ngoài chứng kiến và bị tổn thương như lời khai trước tòa.

Lời khai của người chồng cũng bị thẩm phán đánh giá là suy giảm đáng kể độ tin cậy, một phần do anh đã trao đổi về lời khai với mẹ và dì của mình.

Thẩm phán nhận định người mẹ chồng rõ ràng đã chọn đứng về phía con trai trong quá trình ly hôn, đồng thời sẵn sàng thực hiện những hành động nhằm giúp con trai đạt được kết quả thuận lợi.

Vì sao mẹ chồng nhất quyết đổi khóa nhà?

Liên quan đến việc thay khóa căn hộ, tòa được biết mẹ chồng muốn chuyển đến sống tại nhà của hai vợ chồng để bảo đảm quá trình ly hôn diễn ra suôn sẻ.

Bà biết con dâu không thoải mái với cách sắp xếp này. Tuy nhiên, mẹ chồng cho rằng chính con trai là người yêu cầu thợ khóa thay ổ khóa.

Thẩm phán nhận định nhiều khả năng người mẹ mới là người đề nghị con trai thực hiện việc đó. Bà xem căn hộ là tài sản của mình vì vợ chồng bà đã trả toàn bộ tiền mua nhà và để căn hộ đứng tên con trai.

Trong một đoạn video được trình chiếu tại tòa, khi được hỏi tại sao phải thay khóa, mẹ chồng đã nói với vẻ hài lòng rằng căn hộ là nhà của bà.

Theo thẩm phán, việc thay khóa khiến người con dâu lo lắng đáng kể vì đồ đạc của cô vẫn ở bên trong. Cô cũng thỉnh thoảng cần đến căn hộ để làm việc riêng, đồng thời thuận tiện hơn khi đưa đón con trai đi học.

Thẩm phán nhấn mạnh rằng dù người cha có quyền gặp con, mẹ chồng cũng đã trực tiếp tham gia việc đón cháu khỏi trường. Đáng chú ý, khi con dâu tìm cách đưa con về, bà chủ động chống lại và cố giữ chặt đứa trẻ.

Tòa yêu cầu hai người đi tư vấn, mẹ chồng phải trả chi phí

Sau khi xem xét toàn bộ vụ việc, thẩm phán chấp thuận yêu cầu lệnh bảo vệ cá nhân của người con dâu đối với mẹ chồng.

Theo tòa, lệnh bảo vệ là cần thiết để duy trì khoảng cách rõ ràng giữa hai người phụ nữ, ngăn mẹ chồng làm gia tăng căng thẳng trong quá trình ly hôn hoặc gây cản trở các thỏa thuận liên quan đến việc chăm sóc, quản lý và quyền nuôi dưỡng cậu bé.

Tòa đồng thời yêu cầu cả hai người tham gia tư vấn để tìm cách kiểm soát và giải quyết mâu thuẫn. Mẹ chồng phải thanh toán 3.500 đô la Singapore (khoảng 2.730 USD theo quy đổi tại thời điểm bài báo đăng tải) chi phí tố tụng cho con dâu.

Kết thúc phiên xử, thẩm phán cho rằng việc một người mẹ muốn hỗ trợ con trai trong quá trình ly hôn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bà cần cân nhắc cách thể hiện sự ủng hộ và những tác động mà hành động của mình có thể gây ra đối với con dâu.

Thẩm phán cũng nhấn mạnh lệnh bảo vệ không có nghĩa hai người phụ nữ không thể nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ hòa thuận như trước đây.