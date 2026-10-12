Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hứa tặng quà, chuyển tiền từ nước ngoài

Trước đó, chị L.T.B.D (SN 1979, trú tại phường Long Biên) làm quen với một người đàn ông nước ngoài qua Facebook. Sau thời gian trò chuyện, người này hứa tặng chị 50.000 USD cùng số vàng trị giá khoảng 900 triệu đồng. Để nhận quà, chị D được yêu cầu chuyển trước 90 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng chỉ định với lý do thanh toán phí hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cán bộ Công an phường Long Biên tuyên truyền, ngăn chặn, bảo vệ tài sản cho chị L.T.B.D

Nhận được thông tin từ Phòng giao dịch Thạch Bàn, Ngân hàng PGBank, Công an phường Long Biên đã khẩn trương xác minh, tuyên truyền và phân tích những dấu hiệu bất thường. Sau khi được giải thích, chị D nhận diện thủ đoạn lừa đảo, dừng giao dịch và cam kết không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời hứa tặng tiền, vàng, quà giá trị lớn từ người quen qua mạng. Tuyệt đối không chuyển tiền trước để nhận quà từ người không rõ lai lịch. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng giao dịch và thông báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ.