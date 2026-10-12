Quảng Trị: Hoàn trả 270 triệu đồng sau khi nhận chuyển khoản nhầm

Ngày 12/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Công an xã Đông Trạch vừa hỗ trợ hai người dân xác minh, giải quyết vụ chuyển khoản nhầm số tiền 270 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu trước đó, bà Nguyễn Thị Lệ Na (SN 1986, trú thôn Thanh Vinh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) đã chuyển nhầm 270 triệu đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1995, trú thôn Quốc lộ 1A, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an xã Đông Trạch đã hỗ trợ hai bên trao đổi, xác minh và thống nhất phương án giải quyết.

Chị Nguyễn Thị Lệ Na đã nhận lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: CACC.

Tại trụ sở Công an xã Đông Trạch, với sự hỗ trợ của lực lượng công an, bà Nguyễn Thị Huyền đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 270 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Lệ Na.

Việc hỗ trợ xác minh, giải quyết vụ chuyển khoản nhầm góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Qua vụ việc, Công an xã Đông Trạch khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, họ tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Trường hợp chuyển nhầm tiền vào tài khoản người khác, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.