Phải đổi mới tư duy, tạo đột phá trong phát triển

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thành phố triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Đây cũng là năm đầu tiên mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành trọn vẹn một năm, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực điều hành, tổ chức thực hiện và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP quý III/2026 ước tăng 11,83%, mức tăng cao nhất tính từ đầu năm. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 10,31%, vượt mức tăng trưởng chung cả nước 9,01%; Đà Nẵng xếp thứ 9/34 địa phương và thứ ba trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 264.569 tỷ đồng.

Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng của nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 235.910 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng số khách lưu trú đạt 15,86 triệu lượt, tăng 26,4%; trong đó khách quốc tế đạt 7,73 triệu lượt, tăng 28,7%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 3.819 triệu USD, tăng 12%. Một điểm sáng khác là thu ngân sách nhà nước. Đến ngày 30-9, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 71.500 tỷ đồng, bằng 107,7% dự toán được giao; ước cả năm đạt 133,8% dự toán. Thu nội địa đạt 64.770 tỷ đồng, bằng 109,7% dự toán. Kết quả này góp phần tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 77,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với các dự án, cơ sở nhà đất vướng mắc theo Kết luận 77-KL/TW, thành phố đã xử lý dứt điểm 1.986/2.035 trường hợp, đạt 97,6%.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự buổi làm việc

Thành phố đồng thời phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù, khởi động các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do và đẩy nhanh tiến trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tăng từ vị trí 34/34 lên 8/34; hệ sinh thái khởi nghiệp vươn lên xếp thứ ba toàn quốc. An ninh trật tự cơ bản được kiểm soát, tình hình tội phạm được kéo giảm.

Tuy nhiên, những kết quả tích cực chưa đồng nghĩa với việc các tiềm năng, lợi thế của thành phố đã được khai thác tương xứng. Tăng trưởng kinh tế 9 tháng vẫn chưa đạt kịch bản đề ra; có 13/20 ngành kinh tế cấp I chưa đạt mục tiêu, tập trung ở các ngành khai khoáng, điện, cấp nước, chế biến và chế tạo. Khả năng tiêu thụ của một số ngành công nghiệp thấp hơn sản xuất, trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng. Một điểm nghẽn khác là dòng vốn chưa được khai thông hiệu quả. Tăng trưởng tín dụng 9 tháng chỉ đạt 4,45%, thấp hơn đáng kể mức tăng huy động vốn 10,27%. Điều này cho thấy nguồn vốn huy động tại chỗ chưa chuyển hóa tương xứng thành nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Thu ngân sách còn phụ thuộc đáng kể vào tiền sử dụng đất, chiếm khoảng 42% thu nội địa, trong đó có những khoản thu không lặp lại. Một số nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, khoa học công nghệ và chuyển đổi số giải ngân mới đạt 43%. Công tác giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại một số dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu. Đây là những vấn đề cần được xử lý quyết liệt nếu thành phố muốn duy trì đà tăng trưởng cao và bảo đảm nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: Cần chuyển những nội dung đã thảo luận tại buổi làm việc, thống nhất thành nhiệm vụ cụ thể, có tiến độ và kết quả rõ ràng; chấm dứt tình trạng công việc chậm kéo dài, qua nhiều cuộc họp nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo Bí thư Thành ủy, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng, lợi thế và được Trung ương trao các cơ chế, chính sách đặc thù để mở rộng không gian phát triển. Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế, năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng và sức lan tỏa của các ngành kinh tế chủ lực vẫn chưa tương xứng; những động lực tăng trưởng mới chưa tạo được đóng góp rõ nét. Vì vậy, thành phố phải đổi mới tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo và cách thức tổ chức thực hiện. Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, các cấp, ngành cần chủ động nhận diện cơ hội, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, tập trung nguồn lực cho những động lực tăng trưởng mới, tránh phân tán và triển khai dàn trải. Cán bộ lãnh đạo phải dám nghĩ khác, làm khác trên cơ sở đúng quy định, dám đề xuất, quyết định và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với đổi mới phương thức quản trị, công tác cán bộ phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá, bố trí và sử dụng. Bí thư Thành ủy yêu cầu thường xuyên rà soát đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương. Việc đánh giá phải căn cứ tiến độ, sản phẩm công việc, năng lực xử lý vấn đề khó và kết quả thực tế, không chỉ dựa vào báo cáo hay nhận xét. Ngay trong quý IV/2026, cần chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy khiến công việc trì trệ kéo dài, bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, thành phố phải khuyến khích, bảo vệ và trọng dụng những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy yêu cầu phấn đấu tăng trưởng GRDP quý IV hướng tới 13,6%, qua đó hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên. Thành phố cần rà soát từng chỉ tiêu, nhất là năm chỉ tiêu có nguy cơ không đạt; xác định rõ nguyên nhân, dư địa tăng trưởng và giải pháp cụ thể. Ưu tiên hỗ trợ những ngành còn khả năng tăng trưởng, doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất và dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác; đồng thời tăng cường các giải pháp thu ngân sách, tạo nguồn lực cho năm 2027.

Đối với đầu tư công, mục tiêu được đặt ra là giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Các cơ quan phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, thủ tục đầu tư; đôn đốc tiến độ từng công trình, dự án trọng điểm. Những dự án đã tháo gỡ pháp lý cần sớm triển khai trở lại, tránh tình trạng quyết định đã ban hành nhưng nguồn lực chưa được đưa vào sử dụng thực tế. Thành phố cũng cần hoàn thiện Quy hoạch chung, điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch liên quan; rà soát tiến độ 34 dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị khởi công các dự án đủ điều kiện trong năm 2027. Việc phát triển Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, cụ thể hóa Nghị quyết 26 về phát triển du lịch và hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài phải được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho các động lực tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xử lý nhà, đất dôi dư theo Công điện 68 của Thủ tướng Chính phủ, đưa các cơ sở đủ điều kiện vào sử dụng trong năm 2026 và đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Các chính sách an sinh xã hội phải được bảo đảm đầy đủ, không để chậm chi trả chế độ; đồng thời nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, chủ động phòng chống thiên tai, sạt lở, ngập lụt và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Để bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện đến nơi đến chốn, Bí thư Thành ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố cụ thể hóa kết luận thành kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn, sản phẩm và người chịu trách nhiệm. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, tổ chức đảng và xem xét điều động, bổ nhiệm. Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án chậm tiến độ; Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục đồng hành, giám sát.

Yêu cầu xuyên suốt được Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đặt ra là, phải biến quyết tâm thành hành động, biến chủ trương thành kết quả cụ thể. Bởi với Đà Nẵng, đổi mới tư duy và nâng cao hiệu quả quản trị không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trước mắt, mà còn là điều kiện để khai thác tốt hơn tiềm năng, khơi thông nguồn lực và tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn 2027-2030.

Công Hạnh