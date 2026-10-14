Có được gia hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng không?

Trả lời: Luật sư Nguyễn Thị Hảo – Trưởng Văn phòng Luật sư Hảo Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động được phân loại thành 2 loại bao gồm:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn, thời hạn tối đa không quá 36 tháng.

Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn làm việc thì xử lý như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;

- Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định phụ lục hợp đồng như sau: “2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động”.

Từ những quy định nêu trên, khi hợp đồng lao động hết thời hạn nếu người lao động muốn tiếp tục làm việc và người sử dụng lao động đồng ý thì các bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Việc ký kết hợp đồng lao động mới được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động 2019. Các bên không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động.

Như vậy, Công ty muốn ký kết phụ lục hợp đồng lao động về việc gia hạn thêm 1 năm đối với hợp đồng lao động của bạn là trái với quy của Bộ luật lao động 2019. Trong trường hợp này, giữa Công ty và bạn phải ký hợp đồng lao động mới.

Nếu Công ty ký phụ lục hợp đồng lao động để gia hạn hợp đồng lao động của bạn thêm 1 năm, Công ty có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 18 và Điều 7 Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.