Đà Nẵng thu hút đầu tư vào công nghiệp pin và ô tô

Chiều 14/10/2026, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang tiếp lãnh đạo Công ty Rept Battero (Trung Quốc) và Tập đoàn Tân Thành Đô đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn nghiên cứu, triển khai dự án sản xuất pin phục vụ ngành công nghiệp ô tô và sản xuất, lắp ráp ô tô. Đây được xem là hướng đầu tư có tiềm năng tạo thêm động lực cho lĩnh vực công nghiệp; mở ra cơ hội phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) trao quà lưu niệm ông Hu Xiaodong, Chủ tịch HĐQT Công ty Rept Battero (Trung Quốc) (Ảnh: PV)

Ông Hu Xiaodong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Rept Battero cho biết, doanh nghiệp dự kiến hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng để sản xuất pin phục vụ ngành công nghiệp ô tô, hướng đến cung ứng sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Để hiện thực hóa kế hoạch, doanh nghiệp mong muốn nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng trong quá trình khảo sát địa điểm, nghiên cứu phương án đầu tư và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô, thông tin về kế hoạch đầu tư của Tập đoàn. Đồng thời, đề nghị thành phố quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai dự án.

Hoan nghênh định hướng của các nhà đầu tư, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá cao kế hoạch nghiên cứu xây dựng nhà máy sản xuất pin của Rept Battero và dự án sản xuất, lắp ráp ô tô của Tân Thành Đô, với công suất dự kiến tối đa 150.000 xe mỗi năm.

Theo Bí thư Thành ủy, dự án lắp ráp ô tô định hướng chủ yếu phục vụ xuất khẩu có ý nghĩa đối với phát triển công nghiệp của thành phố. Những yêu cầu về công nghệ, chất lượng và tỷ lệ nội địa hóa đối với sản phẩm xuất khẩu cũng tạo cơ hội thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Đáng chú ý, nếu được triển khai đồng bộ, dự án sản xuất pin và dự án lắp ráp ô tô có thể bổ trợ cho nhau, tăng cường liên kết giữa các khâu trong chuỗi sản xuất. Đây là cơ sở để từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại khu vực, mở rộng cơ hội tham gia của doanh nghiệp cung ứng linh kiện, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật.

Ông Lê Ngọc Quang cho biết, Đà Nẵng được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước đến năm 2030, giữ vai trò quan trọng tại khu vực miền Trung. Thành phố đang tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp, công nghệ cao, logistics, du lịch và dịch vụ. Trong đó, ưu tiên các ngành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điện tử, chip và bán dẫn.

Hiện Đà Nẵng có 1.162 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ USD. Trong đó, các doanh nghiệp Trung Quốc có 119 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 878 triệu USD. Những con số này cho thấy, Đà Nẵng đã có nền tảng thu hút dòng vốn quốc tế. Đồng thời, còn dư địa mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư trong những lĩnh vực công nghệ và sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trao quà lưu niệm ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô (Ảnh: PV)

Đối với kế hoạch đầu tư của Rept Battero, Bí thư Thành ủy đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và xem xét lựa chọn Đà Nẵng làm địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất pin ô tô, thiết bị năng lượng. Trong đó, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là một địa điểm cần được cân nhắc nhờ hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi, gần cảng Liên Chiểu và được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư công nghệ cao.

Việc lựa chọn địa điểm phù hợp, gắn với hạ tầng logistics và các chính sách hỗ trợ đầu tư, có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả vận hành cũng như khả năng kết nối thị trường quốc tế của các dự án sản xuất quy mô lớn.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với sở, ngành và cơ quan chức năng để khảo sát địa điểm, hoàn thiện phương án triển khai, thực hiện các thủ tục theo quy định.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng khẳng định sẽ quan tâm, ủng hộ những dự án phù hợp với định hướng phát triển; đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Việc thu hút các dự án sản xuất pin và lắp ráp ô tô vừa bổ sung nguồn lực đầu tư cho Đà Nẵng vừa mở ra cơ hội nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tạo thêm giá trị trong chuỗi sản xuất. Nếu được triển khai hiệu quả, các dự án có thể góp phần đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp, tăng năng lực xuất khẩu và củng cố vai trò của Đà Nẵng trong mạng lưới sản xuất của khu vực.