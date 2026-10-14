Cổ phiếu Vinhomes chạm đáy 6 tháng

Cổ phiếu VHM giảm sát mức sàn trong phiên 14/10. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua phiên giao dịch kém tích cực ngày 14/10. Đáng chú ý, cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes trở thành tâm điểm khi giảm sâu về vùng giá thấp nhất trong khoảng 6 tháng trở lại đây.

Ngay từ đầu phiên, chỉ số VN-Index đã chịu áp lực điều chỉnh khi mở cửa quanh vùng 1.720 điểm rồi nhanh chóng đánh mất mốc 1.715 điểm. Dù xuất hiện một số nhịp hồi phục trong phiên sáng, lực cầu không đủ mạnh để giúp chỉ số lấy lại sắc xanh.

Sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại nhóm bất động sản, khiến VN-Index có thời điểm lùi về sát ngưỡng 1.700 điểm. Chỉ số sau đó hồi phục nhẹ nhưng vẫn đóng cửa ở vùng thấp trong ngày.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,9%) xuống 1.704,87 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng 0,91 điểm (+0,3%) lên 265,16 điểm và UPCoM-Index nhích 0,09 điểm (+0,1%) lên 123,94 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 15.296 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm gần 3.922 tỷ.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên toàn thị trường với 344 cổ phiếu giảm giá (gồm 20 mã giảm sàn). Ở chiều ngược lại, có 298 cổ phiếu tăng giá (gồm 32 mã tăng trần), trong khi 903 cổ phiếu đứng tham chiếu.

Rổ cổ phiếu VN30 cũng chịu áp lực điều chỉnh khi giảm 8 điểm xuống 1.852 điểm sau khi chứng kiến với 17 mã giảm, 10 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Thị giá VHM đã giảm khoảng 25% so với đỉnh. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay thuộc về cổ phiếu VHM của Vinhomes. Mã chứng khoán này đã giảm 5,3%, xuống còn 61.000 đồng/cổ phiếu, là vùng giá thấp nhất trong khoảng 6 tháng qua.

Thanh khoản VHM đạt hơn 11,42 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khớp lệnh khoảng 708 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ra hơn 2,84 triệu cổ phiếu, trong khi chỉ mua vào gần 397.000 đơn vị.

Không chỉ VHM, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup cũng giảm 1,6% hôm nay xuống 218.400 đồng/cổ phiếu. Các mã bất động sản khác như NVL (-3,6%), VPL (-3,3%), GVR (-2,9%) và VRE (-1,5%) cũng gây áp lực lên chỉ số chung của thị trường.

Theo thống kê mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, VIC và VHM đã lấy đi tổng cộng hơn 11 điểm của VN-Index, tương đương gần 80% tổng mức giảm trong phiên.

Áp lực bán còn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như SSB (-4,3%), LPB (-3,1%), MWG (-1,7%), STB (-1,5%), SHB (-1,4%) và BID (-0,8%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng, thép và công nghệ vẫn duy trì sắc xanh, phần nào hạn chế đà giảm của chỉ số chính. Trong đó, HPG tăng 1,7%, MBB (+1,6%), FPT (+1,4%), VIB (+1,1%). Các mã MSN, CTG, HDB và TCB cũng tăng nhẹ.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ trong phiên hôm nay khi duy trì trạng thái bán ròng trên cả 3 sàn.

Cụ thể, hôm nay, khối ngoại mua vào khoảng 1.433 tỷ đồng nhưng bán ra hơn 2.215 tỷ, tương ứng giá trị bán ròng gần 783 tỷ đồng.

Tâm điểm bán ròng tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu là VIC với khoảng 153 tỷ đồng và VHM với gần 152 tỷ. Theo sau là FRT (-94 tỷ đồng), FPT (-67 tỷ đồng), TCB (-63 tỷ đồng).

Ở chiều mua, MBB được nhà đầu tư nước ngoài gom ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 100 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực mua ròng của khối ngoại như STB (+44 tỷ đồng), HPG (+29 tỷ đồng).