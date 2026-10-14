Cựu Chủ tịch Eximbank trở lại HĐQT

Ngày 14/10, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và bầu bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

Tại thời điểm khai mạc, phiên họp có 264 cổ đông tham dự, đại diện hơn 1,2 tỷ cổ phần, tương đương hơn 51% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành.

Bỏ giới hạn sở hữu 6% vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại phiên họp là việc cổ đông Eximbank đã thông qua bãi bỏ quy định về tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) tại khoản 1, Điều 14 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4/2025.

Đồng thời, các cổ đông cũng thông qua phương án sửa đổi Điều 20 trong Điều lệ ngân hàng, theo hướng bãi bỏ mức trần sở hữu 6% vốn điều lệ dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ sở hữu sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 63 Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo lãnh đạo Eximbank, việc điều chỉnh này là điều kiện cần theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhằm đưa quy định trong điều lệ ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật. Ngân hàng khẳng định thay đổi trên không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông hiện hữu.

Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa này sẽ tác động tích cực đến cách thị trường định giá Eximbank, qua đó góp phần nâng cao giá trị cổ phiếu. Mục tiêu được ngân hàng nhấn mạnh là tận dụng tốt hơn nguồn lực của tổ chức, đặc biệt là kỹ năng và kinh nghiệm của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát để bảo vệ quyền lợi cổ đông, khách hàng và người lao động.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo Eximbank kỳ vọng thay đổi này giúp ngân hàng được thị trường quốc tế đánh giá tích cực hơn.

Cựu Chủ tịch trở lại HĐQT

Bên cạnh nội dung về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các cổ đông Eximbank cũng đã thông qua việc bầu bổ sung bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc, vào HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

Đáng chú ý, bà Trang chính là cựu Chủ tịch HĐQT Eximbank, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Nguyễn Lê Quốc Anh vào tháng 7 năm nay. Sau đó, bà Trang được giao đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng từ tháng 8.

Bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc Eximbank. Ảnh: EIB.

Theo giới thiệu của Eximbank, bà Phạm Thị Huyền Trang sinh năm 1982, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược. Bà từng có hơn 12 năm công tác tại VietinBank, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực tín dụng và phê duyệt tín dụng, trong đó có Phó giám đốc VietinBank Chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng và Phó giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng VietinBank.

Trước khi gia nhập Eximbank, bà là thành viên HĐQT độc lập CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities). Bà cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó ban Nguồn vốn, Trưởng ban Tài chính tại Tập đoàn Sun Group và Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả.

Tháng 4/2025, bà gia nhập Eximbank với tư cách thành viên HĐQT. Đến tháng 12/2025, bà được bầu làm Chủ tịch HĐQT, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Nguyễn Lê Quốc Anh.

Phiên họp hôm nay cũng thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII từ 7 người lên 8 người, trong đó có 7 thành viên độc lập, đồng thời tiến hành bầu bổ sung nhân sự theo danh sách ứng viên được chấp thuận.

Trước khi bà Trang gia nhập HĐQT, cơ cấu HĐQT Eximbank gồm ông Nguyễn Lê Quốc Anh là Chủ tịch và 5 Thành viên độc lập đều là người nước ngoài.

Liên quan đến nội dung này, một cổ đông đặt câu hỏi liệu việc HĐQT có nhiều thành viên nước ngoài có thể tạo ra khác biệt về văn hóa và phương thức làm việc, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng hay không.

Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết ngân hàng đang hướng đến xây dựng văn hóa tổ chức và văn hóa quản trị hiệu quả. Theo ông, các thành viên HĐQT hiện tại đều có bề dày kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, cũng như trong lĩnh vực tài chính nói chung.

Ông cho rằng vai trò lớn nhất của HĐQT là hướng dẫn, định hướng chiến lược và xây dựng văn hóa tổ chức, qua đó hỗ trợ Ban điều hành và các bộ phận bên dưới vận hành hiệu quả.

Theo Chủ tịch Eximbank, cách vận hành của các ngân hàng trên thế giới có nhiều điểm tương đồng. Kinh nghiệm của những người lâu năm trong ngành sẽ giúp ngân hàng nhìn nhận các bước ngoặt khó dự đoán, từ đó củng cố hệ thống quản trị, hoạch định chiến lược và xây dựng văn hóa tổ chức.

Về kết quả kinh doanh, sau nửa đầu năm 2026, Eximbank ghi nhận 730 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước, và mới chỉ hoàn thành 41% kế hoạch năm.

Đến cuối quý II, tổng tài sản của ngân hàng đạt 266.500 tỷ đồng, giảm khoảng 6.000 tỷ so với cuối năm 2025. Số dư huy động vốn đạt 192.600 tỷ đồng, dư nợ cho vay vượt 200.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,88%.

Biến động nhân sự thượng tầng tại Eximbank Vào tháng 2 năm nay, Eximbank đã công bố nhận đơn từ nhiệm của 4 Thành viên HĐQT và 4 Thành viên Ban kiểm soát. Đến ngày 14/4, ngân hàng thông báo ông Phạm Tuấn Anh rút đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT. Tháng 4: Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 28/4, tiếp tục kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030). Tháng 5: Eximbank công bố các thay đổi liên quan đến một số vị trí Phó tổng giám đốc, gồm miễn nhiệm và tiếp nhận đơn từ nhiệm của các nhân sự cấp cao. Tháng 6: Eximbank bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long làm Giám đốc Khối Hành chính kiêm Phó tổng giám đốc từ ngày 8/6; tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa làm Phó tổng giám đốc kiêm Phó giám đốc Khối Quản lý rủi ro. Ngân hàng cũng tiếp tục điều chỉnh nhân sự điều hành và công bố việc tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm quyền Tổng giám đốc. Tháng 7: Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7 thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát. Sau đó, ông Trần Tấn Lộc kết thúc nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc và thôi công tác tại ngân hàng từ ngày 1/8. Tháng 8: Bà Phạm Thị Huyền Trang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Eximbank, sau khi chuyển giao chức Chủ tịch HĐQT cho ông Nguyễn Lê Quốc Anh trong tháng 7.