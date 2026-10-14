Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Thịt heo bày bán tại một siêu thị ở phường An Nhơn (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ngày 14-10, giá heo hơi đồng loạt giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương ở khu vực miền Bắc. Trong khi đó, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay tiếp tục giảm trên diện rộng, với mức giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Giá heo hơi tại tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng xuống còn 50.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay cũng đồng loạt giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều nơi. Giá cao nhất khu vực, ở mức 54.000 đồng/kg, chỉ còn được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM. Trong khi đó, Đồng Tháp và An Giang có giá thấp nhất vùng, ở mức 51.000 đồng/kg.

Như vậy, so với cuối tháng 9, giá heo hơi trong nước giảm khoảng 5.000 đồng/kg. So với đầu năm 2026, khi giá heo hơi tại một số địa phương từng chạm mốc 78.000 đồng/kg, mức giá 50.000 đồng/kg hiện nay giảm 28.000 đồng/kg, tương đương gần 36%.

Chăn nuôi heo quy mô lớn tại Công ty TNHH Trang Linh (xã Xuyên Mộc, TPHCM). Ảnh: Quang Lộc

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá thức ăn chăn nuôi tăng 6 - 7 lần từ giữa năm 2026 đến nay. Thuốc thú y và an toàn sinh học cũng tăng khiến giá thành thực tế vượt 50.000 đồng/kg. Do đó, các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ tại vùng Đông Nam bộ thua lỗ.

Thị trường đang chịu áp lực kép từ nguồn cung trong nước dư thừa và lượng thịt nhập khẩu tăng đột biến.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ, giá heo hơi hiện đang ở mức thấp nhất trong gần 2 năm qua. Thịt heo nhập khẩu giá rẻ ngày càng tăng, được nhiều nhà hàng, quán ăn sử dụng dưới dạng thịt đông lạnh.

Đáng lo ngại, dịch bệnh vẫn xuất hiện tại một số địa phương, khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lo ngại rủi ro và có xu hướng xuất chuồng sớm. Tình trạng sử dụng chất tạo nạc bị cấm trong quá trình vỗ béo heo cũng là vấn đề cần được kiểm soát chặt chẽ.