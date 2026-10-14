Thành phố Quảng Ninh tăng trưởng kinh tế cao nhất nước

9 tháng năm 2026, GRDP của Quảng Ninh tăng 12,54%, cao nhất cả nước

Khi từng con số tăng trưởng gắn với trách nhiệm

Tại hội nghị giao ban báo chí sáng 13.10, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ về kết quả tăng trưởng của địa phương không bắt đầu từ những con số, mà từ cách thành phố đã tổ chức công việc để tạo ra những con số ấy.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, ngay từ đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề công tác là “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”.

Mục tiêu được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ có thể đo đếm, kiểm tra và gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.

Kết quả từ phương thức điều hành ấy đang hiện rõ qua các chỉ số tăng trưởng. Quý III.2026, GRDP Quảng Ninh ước tăng 15,04%; tính chung 9 tháng tăng 12,54%.

Cả hai mức tăng trưởng đều đứng đầu trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. So với kịch bản đề ra, mức tăng 9 tháng chỉ thấp hơn 0,02 điểm phần trăm, trong khi quý III vẫn duy trì mức tăng rất cao.

Con số 12,54% vì thế không đơn thuần là kết quả của một kỳ thống kê. Nó phản ánh cách một địa phương tổ chức nguồn lực, theo dõi từng nhịp vận động của nền kinh tế và chủ động điều chỉnh khi xuất hiện những biến động mới.

“Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả” trở thành nguyên tắc được Quảng Ninh áp dụng trong điều hành. Kịch bản tăng trưởng được xây dựng theo từng quý, từng tháng.

Khi một lĩnh vực có điều kiện thuận lợi, nguồn lực được tập trung để khai thác dư địa. Khi một ngành gặp khó khăn, các lĩnh vực khác được thúc đẩy để bù đắp phần thiếu hụt.

Cách làm ấy đặt yêu cầu rất cao đối với bộ máy quản lý: tăng trưởng phải được theo dõi thường xuyên, những điểm nghẽn phải được nhận diện sớm và trách nhiệm phải gắn với kết quả cụ thể.

Mở đường cho nguồn lực

Một trong những câu chuyện được bà Nguyễn Thị Hạnh nhắc tới nhiều nhất là giải phóng mặt bằng.

Trên địa bàn có hàng trăm dự án cần giải phóng mặt bằng, nhưng Quảng Ninh lựa chọn 32 dự án động lực với tổng diện tích gần 10.000ha để tập trung nguồn lực. Đến nay, khoảng 90% diện tích, tương đương gần 9.000ha, đã được giải phóng.

Gần 10.000ha đất được giải phóng là một con số lớn về diện tích và đó cũng là phần không gian phát triển được mở ra cho những dự án có khả năng tạo việc làm, tăng năng lực sản xuất và đóng góp cho ngân sách.

Quan điểm của lãnh đạo thành phố cũng rất rõ: Khi quỹ đất sạch được chuẩn bị, nhà đầu tư có thể “xuống vốn được ngay”.

Quảng Ninh đồng thời rà soát 198 dự án chậm triển khai, tồn đọng nhiều năm và đã tháo gỡ hoàn toàn vướng mắc cho 150 dự án. 48 dự án còn lại tiếp tục được rà soát về pháp lý để xử lý dứt điểm.

Các cuộc làm việc chuyên đề với doanh nghiệp được tổ chức theo từng nhóm vấn đề, tập trung vào thủ tục đầu tư, quy hoạch, vật liệu san lấp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giá đất và giải phóng mặt bằng.

Câu chuyện ấy cho thấy một tinh thần rất rõ trong điều hành: Nguồn lực chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi những điểm nghẽn được xử lý đến cùng.

Quảng Ninh thí điểm xe buýt đưa đón học sinh miễn phí tại ba khu vực đô thị

Tăng trưởng phải được nhìn thấy trong đời sống

Nhịp tăng trưởng của Quảng Ninh còn được tạo nên từ sự mở rộng không gian sản xuất.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố thành lập 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 363,28ha, khởi công 9 cụm công nghiệp mới trên diện tích 516ha.

7 cụm công nghiệp đang hoạt động thu hút thêm 38 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Quý IV, địa phương dự kiến thành lập thêm 5 cụm công nghiệp, hướng tới mục tiêu mỗi xã, phường, đặc khu có ít nhất một cụm công nghiệp.

Song song với mở rộng không gian sản xuất là cải cách thủ tục hành chính. Toàn bộ 2.128 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền địa phương đã được cung cấp trực tuyến.

Thành phố cắt giảm 40% thời gian giải quyết đối với 1.249 thủ tục do Trung ương quy định và giảm 39% thời gian đối với 703 thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Tỉ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%.

Những con số này đã gợi ra một cách nhìn rộng hơn về tăng trưởng. Một nền kinh tế phát triển nhanh cần một bộ máy vận hành nhanh tương ứng.

Mỗi ngày thủ tục được rút ngắn, một dự án được tháo gỡ hay phần diện tích đất được đưa vào khai thác đúng tiến độ đều góp thêm một phần vào sức bật chung cho nền kinh tế của thành phố.

Sức bật của một thành phố trẻ

Điều làm nên ý nghĩa của mức tăng trưởng 12,54% còn ở chỗ Quảng Ninh chuyển nguồn lực kinh tế thành những giá trị cụ thể cho người dân, phục vụ người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, tăng trưởng tạo thêm nguồn lực để thành phố triển khai các chính sách về giáo dục, y tế, an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Học sinh được mượn sách giáo khoa miễn phí trong năm học. Học sinh mầm non và tiểu học được uống miễn phí một hộp sữa 200ml mỗi ngày đến trường.

Học sinh tại 22 đơn vị cấp xã thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được hỗ trợ tiền ăn trưa; tại các xã, phường đô thị, chính sách này dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con công nhân khu công nghiệp.

Quảng Ninh cũng thí điểm xe buýt đưa đón học sinh miễn phí tại ba khu vực đô thị và đến hết tháng 9 đã hoàn thành việc khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Những chính sách ấy khiến câu chuyện tăng trưởng có thêm chiều sâu và ý nghĩa nhân văn. Kinh tế tăng trưởng tạo ra nguồn lực; nguồn lực được đưa vào giáo dục, y tế và an sinh; chất lượng cuộc sống được nâng lên và tiếp tục tạo thêm niềm tin, động lực cho quá trình phát triển.

Đó cũng là hình ảnh đáng suy nghĩ về một thành phố trẻ đang lớn lên bằng chính nội lực của mình.

Quý IV.2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng ít nhất 14,96% để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%

Phía trước vẫn là một mục tiêu cao

12,54% là kết quả rất đáng khích lệ, nhưng Quảng Ninh chưa dừng lại ở con số này. Theo kịch bản được thành phố xây dựng, quý IV cần đạt mức tăng trưởng ít nhất 14,96% để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%.

Thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn của công nghiệp chế biến, chế tạo; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tiến độ các dự án xây dựng, hạ tầng; kích cầu thương mại, du lịch và những dịch vụ có khả năng tạo giá trị tăng thêm nhanh.

Bài toán phía trước vì thế vẫn rất lớn. Khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng tăng 14,02%, trong đó công nghiệp tăng 14,28%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,67%; bán buôn, bán lẻ tăng 16,57%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 12,09%. Trong khi đó, khu vực dịch vụ tăng 13,82%, thấp hơn 0,41 điểm phần trăm so với kịch bản, đặt ra yêu cầu phải khai thác thêm dư địa trong quý cuối năm.

Bà Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh rằng, câu chuyện tăng trưởng của Quảng Ninh không được nhìn từ tâm thế bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Mỗi con số đều kéo theo một câu hỏi mới: còn dư địa nào có thể khai thác, điểm nghẽn nào cần tháo gỡ, nguồn lực nào cần được khơi thông và người dân sẽ nhận được gì từ thành quả phát triển.

Sức bật của Quảng Ninh chính là ở khả năng biến mục tiêu thành công việc cụ thể, biến khó khăn thành nhiệm vụ phải giải quyết và biến nguồn lực thành những giá trị có thể cảm nhận trong đời sống.

Một thành phố trẻ muốn đi xa cần một nền kinh tế có tốc độ, một bộ máy có khả năng hành động và một xã hội có niềm tin vào tương lai. Quảng Ninh đang hội tụ những yếu tố ấy trong một nhịp phát triển mạnh mẽ.

12,54% sau 9 tháng là một dấu mốc. Nhưng ý nghĩa lớn hơn của con số ấy nằm ở sức sống đang được tạo ra từ từng dự án được tháo gỡ, từng khu đất được giải phóng, từng thủ tục được rút ngắn, từng doanh nghiệp có thêm không gian phát triển và từng chính sách được chuyển hóa thành lợi ích cụ thể cho người dân.

Đó là nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục tiến về phía trước với một mục tiêu cao hơn: Tăng trưởng nhanh nhưng phải tạo ra chất lượng sống tốt hơn, mở rộng không gian phát triển nhưng phải đưa thành quả đến gần người dân hơn.