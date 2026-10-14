Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh chuyển mạnh sang thu hút đầu tư chất lượng cao

Ngày 14/10, tại TP. Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo Thành phố về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và phát huy lợi thế trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo hàng đầu cả nước.

Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng tích cực

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Thành phố tiếp tục phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật. GRDP quý III ước tăng 13,8%, đứng thứ 3 cả nước; 9 tháng tăng 11,8%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 178 tỷ USD, dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 70.000 tỷ đồng, bằng 97,4% dự toán, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Bắc Ninh thu hút trên 22 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5%; riêng vốn FDI đạt khoảng 4,1 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác Chính phủ làm việc với Thành phố về thực hiện các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực. Đến hết ngày 30/9, Thành phố giải ngân hơn 15.600 tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, đứng đầu trong 34 tỉnh, thành phố.

Đối với các công trình trọng điểm, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ 643 ha thuộc khu vực phục vụ Hội nghị APEC. Tuyến đường kết nối sân bay với Thủ đô Hà Nội đã bàn giao 402,4/406 ha, đạt 99%.

Theo ông Phạm Văn Thịnh, Chính phủ giao Bắc Ninh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 12,5%. Với mức tăng trưởng 9 tháng ước đạt 11,8%, Thành phố xác định phải tăng tốc trong quý IV, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm nguồn điện, lao động, nguyên liệu và vận chuyển hàng hóa; hỗ trợ các dự án mới, dây chuyền mở rộng sớm đi vào hoạt động.

Ưu tiên công nghệ cao, nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những kết quả Bắc Ninh đạt được, nhất là tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, xuất khẩu và cải thiện môi trường kinh doanh.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh triển khai quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ; tận dụng tối đa cơ hội để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý IV, hướng tới hoàn thành kế hoạch cả năm 2026.

Các đại biểu phát biểu ý kiến. Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, liên vùng như đường Vành đai 4, Vành đai 5, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến kết nối; chuẩn bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, logistics, dịch vụ để sẵn sàng phục vụ các sự kiện quốc tế lớn, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, Phó Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa. Thành phố cần ưu tiên nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng lưu ý Bắc Ninh tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng về giao thông, logistics, năng lượng, nhân lực và chuỗi cung ứng; phát triển các dịch vụ chất lượng cao, khai thác hiệu quả giá trị di sản văn hóa Kinh Bắc, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.