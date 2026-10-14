Trước lùm xùm 573 gói chân gà bị tiêu hủy tại Nhật Bản, Ăn Cùng Bà Tuyết kinh doanh ra sao?

Những ngày qua, thương hiệu đồ ăn vặt Ăn Cùng Bà Tuyết gây chú ý sau thông tin 573 gói chân gà bị tiêu hủy tại Nhật Bản.

Theo thông tin được công bố, Nhật Bản đã tiêu hủy 25,9 kg hàng hóa vi phạm quy định nhập khẩu, trong đó có sản phẩm “Chân gà Bà Tuyết”.

Sau sự việc tại Nhật Bản, doanh nghiệp khẳng định chưa trực tiếp xuất khẩu và chưa ủy quyền phân phối sản phẩm tại thị trường này.

Trước đó, vào tháng 6/2025, trang Facebook “Ăn Cùng Bà Tuyết” từng đăng thông báo giải thể Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết, với lý do gặp khó khăn sau một thời gian hoạt động và không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh.

Thông tin trên gây thắc mắc khi sản phẩm của thương hiệu vẫn xuất hiện với lượng bán đáng kể trên các sàn thương mại điện tử.

Cùng thời điểm, thông tin kênh bán hàng tạm khóa giỏ hàng cũng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh sau đó tiếp tục thông qua tài khoản @batuyethanhvi. Hiện, kênh này vẫn livestream bán hàng hằng ngày.