Đất Mũi vươn lên từ lợi thế kinh tế biển

Hiện nay không dừng lại ở phương thức đánh bắt hay nuôi trồng truyền thống, ngư dân Đất Mũi đang tập trung chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại và bền vững mang lại nguồn thu nhập ổn định và làm giàu cho hàng nghìn hộ dân địa phương.

Ngư dân xã Đất Mũi đánh bắt thủy sản ven bờ. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Ngư dân xã Đất Mũi đánh bắt thủy sản ven bờ. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Cửa biển Vàm Xoáy nơi ra vào tàu thuyền xã Đất Mũi khi khai thác thủy hải sản trên biển. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Ngư dân thu hoạch tôm trong vuông nuôi thiên nhiên. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Các loại khô được làm theo cách truyền thống mang hương vị rất riêng của Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Các loại hải sản khô sản xuất tại xã Đất Mũi nổi tiếng với vị thơm ngon tự nhiên. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Những mẻ hải sản khô mới chế biến được đem phơi nắng để kịp giao cho khách. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Hoạt động thu mua hải sản của các vựa hải sản tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Hải sản được thu mua tại vựa được phân loại cung cấp ra thị trường. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Ngư dân xã Đất Mũi chế biển các loại khô bán cho người tiêu dùng trong nước. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN