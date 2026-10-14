Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Sáng 14/10, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm, động viên đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ y tế.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng các thành viên liên quan.

Chương trình do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức với chủ đề "Thăm, động viên đoàn viên, người lao động - Lắng nghe từ cơ sở".

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công đoàn Y tế Việt Nam

Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghe lãnh đạo bệnh viện và tổ chức công đoàn báo cáo tình hình hoạt động, những khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành cũng như điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, nhân viên y tế.

Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cơ sở được đưa vào hoạt động trong bối cảnh cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế chưa được đầu tư đồng bộ. Bệnh viện lựa chọn triển khai theo lộ trình, bước đầu vận hành ở mức 30% công suất, đồng thời điều chuyển nhân lực, trang thiết bị từ cơ sở 1 để duy trì hoạt động và bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Sau hơn 3 tháng hoạt động, cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hơn 16.000 lượt khám và thực hiện khoảng 2.000 ca phẫu thuật, trong đó có những trường hợp cấp cứu nặng. Theo ông Dương Đức Hùng, việc đưa cơ sở này vào hoạt động góp phần giúp người dân Ninh Bình và các địa phương lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, giảm thời gian di chuyển lên Hà Nội, đặc biệt trong những tình huống cần cấp cứu khẩn cấp.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam trao quà, thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động và các bệnh nhân. Ảnh: Công đoàn Y tế Việt Nam

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh, bệnh viện xác định chất lượng điều trị là ưu tiên hàng đầu, chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng kháng sinh hợp lý và duy trì giao ban chuyên môn giữa các cơ sở. Bệnh viện cũng thường xuyên lấy ý kiến người bệnh và nhân viên y tế để điều chỉnh hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ.

Hiện cơ sở Ninh Bình có khoảng 436-450 nhân viên y tế, chủ yếu được điều chuyển từ cơ sở tại Hà Nội, kết hợp tuyển dụng nhân lực tại địa phương. Bệnh viện tiếp tục đào tạo, tuyển dụng, xây dựng chính sách hỗ trợ người lao động luân chuyển, đồng thời bố trí phương tiện đi lại và chỗ ở để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác.

Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay là trang thiết bị và điều kiện phục vụ phẫu thuật chưa được đầu tư đồng bộ. Bệnh viện đang đề xuất bổ sung nguồn lực, với kinh phí dự kiến khoảng 1.900 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và từng bước nâng cao công suất hoạt động.

Tại buổi làm việc, ông Lê Tư Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế rất xúc động trước sự quan tâm, động viên của tổ chức Công đoàn. Theo ông, số nhân viên y tế làm việc tại cơ sở Ninh Bình đã tăng lên khoảng 450 người. Bệnh viện chủ động bố trí xe đưa đón, thuê chỗ ở cho hơn 100 cán bộ, nhân viên lưu trú trong tuần và xây dựng phương án ăn uống phù hợp với đặc thù công việc.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam trao quà, thăm hỏi, động viên các bệnh nhân. Ảnh: Công đoàn Y tế Việt Nam

Dù vậy, việc đi lại, ăn ở và sinh hoạt vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Đặc biệt, nhiều lao động nữ có con nhỏ phải dậy sớm để di chuyển đến nơi làm việc và trở về nhà muộn. Công đoàn bệnh viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp người lao động yên tâm công tác.

Chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ y tế, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong giai đoạn đầu vận hành cơ sở Ninh Bình. Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, việc đưa một cơ sở y tế quy mô lớn vào hoạt động đòi hỏi sự cố gắng, hy sinh và tinh thần cống hiến của đội ngũ thầy thuốc, nhất là những người phải làm việc xa nhà.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị công đoàn bệnh viện tiếp tục nắm bắt sát tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; phối hợp với lãnh đạo bệnh viện chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, ăn ở và đi lại. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, việc bảo đảm sức khỏe thể chất, tinh thần cho đội ngũ y tế có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ, nhân viên phát huy năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam trao quà, thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động. Ảnh: Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình tăng cường phối hợp, hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống, nhất là những người có nguyện vọng gắn bó lâu dài với địa phương; đồng thời nghiên cứu các giải pháp cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ y tế.

Đối với những khó khăn về trang thiết bị và cơ chế đầu tư, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết sẽ ghi nhận các kiến nghị của bệnh viện, trao đổi với các cơ quan chức năng để nghiên cứu giải pháp tháo gỡ, sớm phát huy hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, việc bổ sung trang thiết bị và nâng cao công suất hoạt động không chỉ giúp bệnh viện phát triển mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu thuận lợi hơn.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam đã trao quà, thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.