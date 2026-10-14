Đà Nẵng tìm giải pháp phát triển du lịch bền vững

Nhiều giải pháp về phát triển du lịch xanh được chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, hiệp hội, chuyên gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển mạnh sang tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu bảo vệ môi trường mà còn là giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành, sức cạnh tranh và giá trị thương hiệu điểm đến Đà Nẵng.

Hội nghị nhằm góp phần triển khai, bám sát định hướng Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Khu nghỉ dưỡng Furama Resort Đà Nẵng phát triển du lịch xanh bền vững như phát triển hệ sinh thái rừng trong khu nghỉ dưỡng, vận hành nhà máy sản xuất nước uống đóng chai thủy tinh để hạn chế sản phẩm nhựa, trồng rau xanh. (Ảnh: NT)

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, hành trình chuyển đổi xanh của du lịch Đà Nẵng được triển khai bằng các chương trình, giải pháp cụ thể.

Từ những phong trào cộng đồng thiết thực như “Clean Up Son Tra”, đổi rác lấy cây xanh đến việc ban hành Bộ tiêu chí Danang Green Stay vào tháng 8/2026, Đà Nẵng đã và đang chuyển dịch mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực chất.

Sự chuyển đổi này không còn là hoạt động rời rạc mà đã trở thành phương thức vận hành toàn diện, khẳng định cam kết của ngành du lịch trong việc tối ưu hóa tài nguyên, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Du khách khám phá du lịch sinh thái trên Bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội nghị là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giải pháp, hướng đến cụ thể các chủ trương về du lịch xanh thành hành động thiết thực tại cơ sở, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch xanh và bền vững tại Đà Nẵng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất từ quý vị để cùng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hành xanh, góp phần phát triển du lịch Đà Nẵng theo hướng chất lượng, có trách nhiệm và bền vững.