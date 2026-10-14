Điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh

Theo báo cáo tại cuộc họp, khung thuế suất thuế xuất khẩu được ban hành kèm theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, đến nay đã qua 10 năm thực hiện, cơ cấu sản xuất, năng lực chế biến, nguồn cung nguyên liệu và nhu cầu thị trường đã có nhiều thay đổi. Mức thuế suất tối thiểu của khung thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng được xác lập trong điều kiện sản xuất và định hướng quản lý tại thời điểm ban hành Luật đến nay không còn phù hợp, làm hạn chế khả năng điều chỉnh thuế suất cụ thể để hỗ trợ sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu.

Đối với ngành công nghiệp vật liệu, định hướng phát triển ngày càng chú trọng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và hình thành chuỗi sản xuất trong nước. Ngành nhôm đã từng bước phát triển từ khai thác bô – xít, sản xuất alumin sang điện phân nhôm và gia công sản phẩm nhôm, đặt ra yêu cầu có chính sách phù hợp để tiêu thụ sản lượng mới, phát huy hiệu quả đầu tư và phát triển thị trường.

Đại diện Bộ Tài chính báo cáo tại cuộc họp.

Đối với ngành gỗ, sản xuất đã mở rộng theo hướng kết hợp nguyên liệu rừng trồng và nguyên liệu nhập khẩu, đa dạng hoá sản phẩm, tận dụng phụ phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, gỗ và sản phẩm gỗ là nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngoại tệ, tạo việc làm và thu hút lao động trong các hoạt động trồng rừng, khai thác, chế biến và dịch vụ liên quan.

Theo định hướng tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn. Trong bối cảnh đó, cần tháo gỡ kịp thời các rào cản chính sách để phát huy năng lực sản xuất mới và mở rộng xuất khẩu.

Điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng như nhôm, gỗ sẽ tạo dư địa để Chính phủ lựa chọn mức thuế phù hợp từng sản phẩm, từng nguồn nguyên liệu và từng giai đoạn; hỗ trợ đầu tư, việc làm, tiêu thụ sản phẩm và tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời tiếp tục duy trì công cụ điều tiết đối với nguyên liệu cần ưu tiên cho chế biến trong nước.

Dự thảo Nghị quyết gồm 2 Điều: Điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm hàng chịu thuế và Hiệu lực thi hành.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm hàng chịu thuế.

Đối với nội dung dự thảo, Thứ trưởng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện tác động của việc điều chỉnh khung thuế suất đối với mộtsố nhóm hàng chịu thuế. Trong đó, cần xem xét hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp với yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kết luận cuộc họp.

Thứ trưởng lưu ý, việc điều chỉnh chính sách thuế cần được nghiên cứu trên cơ sở đặc điểm của từng nhóm hàng hóa, năng lực sản xuất trong nước, nguồn nguyên liệu và yêu cầu quản lý chuyên ngành. Đặc biệt, đối với các mặt hàng có tính chất đặc thù, cần làm rõ các biện pháp quản lý phù hợp, bảo đảm không phát sinh những bất cập trong công tác quản lý, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành và sự phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan. Đồng thời, cần quan tâm đánh giá những tác động có thể phát sinh trong hoạt động thương mại quốc tế, nhất là các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại, bảo đảm chính sách được ban hành có tính khả thi, hạn chế rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện.

Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, kịp tiến độ, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và triển khai các đơn hàng trong thời gian tới.