Techcombank được chấp thuận tăng vốn lên 106.600 tỷ đồng, vượt MB, VPBank, Vietcombank

Ngày 13/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB), với tổng giá trị tăng thêm tối đa hơn 35.730 tỷ đồng.

Theo phương án được chấp thuận, Techcombank sẽ thực hiện tăng vốn thông qua hai hình thức là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Techcombank được chấp thuận tăng vốn lên 106.600 tỷ đồng (Ảnh: Techcombank).

Theo đó, ngân hàng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với giá trị tương đương khoảng 35.430 tỷ đồng. Phần còn lại, trị giá gần 300 tỷ đồng, dự kiến sẽ được thực hiện thông qua chương trình ESOP.

Sau khi hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng từ hơn 70.860 tỷ lên khoảng 106.593 tỷ đồng. Với quy mô này, ngân hàng sẽ vươn lên dẫn đầu hệ thống về vốn điều lệ, trong đó chỉ có 2 ngân hàng là MB và VPBank đạt mức trên 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của các ngân hàng tính tới ngày 14/10/2026 (Nguồn: Người Đưa Tin tổng hợp).

Theo Techcombank, việc tăng vốn nhằm củng cố nền tảng tài chính, tạo dư địa mở rộng hoạt động và đầu tư vào công nghệ, dữ liệu. Ngân hàng cho biết sẽ ưu tiên phân bổ vốn vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, đồng thời kiểm soát chất lượng tài sản và bảo đảm các chỉ tiêu an toàn vốn.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 18.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ; tổng thu nhập hoạt động đạt 28.600 tỷ đồng, tăng 17,5%. Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt 9.670 tỷ đồng, tăng 22,4%. Tính đến quý hết 30/06/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng.