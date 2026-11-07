Pà Cò - Mùa săn mây

Bình minh trên thung lũng Hang Kia với biển mây bồng bềnh.

Chúng tôi đến Pà Cò vào một ngày giữa tháng Mười, cảm nhận đầu tiên là cái se lạnh rất riêng của vùng núi cao. Khi nắng chiều dần tắt sau những dãy núi, không khí nhanh chóng chuyển lạnh. Sương mỏng bắt đầu giăng trên những triền đồi, len qua mái nhà, lối nhỏ và những vạt cây ven đường. Cái lạnh không buốt giá mà đủ khiến người ta muốn khoác thêm chiếc áo ấm, nhâm nhi một tách trà nóng và chậm rãi tận hưởng sự bình yên của núi rừng.

Pà Cò không ồn ào, náo nhiệt. Nơi đây níu chân du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ của núi non, những thung lũng xanh ngắt, bản làng người Mông nép mình bên sườn núi và nhịp sống bình dị của đồng bào. Nhưng có lẽ, điều khiến nhiều người tìm đến vùng đất này vào thời điểm cuối Thu, đầu Đông chính là những biển mây kỳ ảo trên đỉnh Hang Kia.

Khoảng 5 giờ sáng, chuông báo thức vang lên giữa không gian tĩnh lặng của homestay Y Múa. Bên ngoài, trời vẫn tối, chúng tôi cảm nhận cái se lạnh và vẳng bên tai là tiếng chim rừng cùng các loài côn trùng gọi nhau dậy đón bình minh. Không quên mang theo chiếc áo khoác mỏng, chúng tôi nhanh chóng lên đường. Quãng đường từ homestay ở xóm Hang Kia đến điểm săn mây bắt đầu khi phần lớn bản làng vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Con đường lên đỉnh Hang Kia quanh co, uốn lượn theo sườn núi, giờ đã được bê tông sạch sẽ, thuận tiện cho ô tô di chuyển. Càng lên cao, không khí càng lạnh, sương phủ dày hơn, tiếng động cơ xe hòa cùng tiếng gió thổi qua những tán cây mang đến cảm giác bình yên giữa đại ngàn. Ai nấy đều háo hức, mong chờ khoảnh khắc được nhìn thấy biển mây bồng bềnh mà trước đó chỉ biết qua những bức ảnh trên mạng.

Sau khoảng 20 phút di chuyển, chúng tôi có mặt ở điểm săn mây Hang Kia khi mặt trời vừa ló rạng. Phía chân trời, một vệt sáng mỏng bắt đầu xuất hiện, nhuộm hồng những đỉnh núi xa. Và rồi, trước mắt chúng tôi, cả thung lũng dần hiện ra trong một biển mây trắng muốt. Những lớp mây xếp chồng lên nhau, bồng bềnh giữa các dãy núi, lúc cuộn thành từng đợt sóng, lúc lại tản ra như những dải lụa mềm vắt ngang sườn đồi. Đứng trên điểm cao nhìn xuống, cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác. Những ngọn núi nhấp nhô lúc ẩn, lúc hiện trong màn mây; những thung lũng xanh thẫm bị phủ kín bởi màu trắng bồng bềnh. Phía xa, mặt trời từ từ nhô lên, những tia nắng đầu ngày xuyên qua lớp mây, tạo nên những khoảng sáng vàng óng. Cảnh vật biến đổi từng phút, từng khoảnh khắc, khiến con người ta chỉ muốn đứng thật lâu để thu trọn vẻ đẹp ấy vào tầm mắt.

Điểm săn mây với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.

Từng săn mây ở Tà Xùa (Yên Bái), đỉnh núi Đồn Đèn (Bắc Kạn, nay là tỉnh Thái Nguyên), Đèo Cón (Phú Thọ), với anh Đinh Quang Tuấn (Hà Nội) thì Hang Kia rất đặc biệt. Anh Tuấn chia sẻ: Điều khiến mình thấy bất ngờ đó là săn mây ở Hang Kia không phải chen lấn, xô bồ vì du khách đến đây rải rác. Vì thế mình thoải mái lựa chọn những góc chụp ảnh đẹp nhất, đặc biệt là trên cây cầu gỗ. Vừa chụp ảnh giữa biển mây trời, vừa nghe tiếng chim hót ríu ran khiến tâm hồn thật thư thái, quên đi mệt mỏi giữa không gian trong lành, tĩnh lặng của núi rừng mà ít điểm săn mây nào có được.

Săn mây ở Hang Kia không đòi hỏi một hành trình quá dài hay những trải nghiệm mạo hiểm. Điều cần thiết là một chút kiên nhẫn, sự chuẩn bị chu đáo và may mắn gặp thời tiết thuận lợi. Theo người dân địa phương, khoảng thời gian từ 5-9 giờ sáng là lúc thích hợp để ngắm mây và từ tháng 10 trở đi bắt đầu vào mùa săn mây ở đây.

Sau những phút giây say mê ngắm cảnh, chụp ảnh, du khách có thể tìm một góc nhỏ để nghỉ chân và thưởng thức bữa sáng. Dịch vụ ăn uống tại điểm săn mây Hang Kia còn khá đơn sơ, chưa có nhiều lựa chọn. Nhưng có lẽ, chính sự mộc mạc ấy lại làm nên nét riêng của vùng cao. Một bát mì tôm nóng hổi thêm quả trứng và nắm rau cải, trong tiết trời se lạnh bỗng trở thành món ăn ngon đến lạ. Ngồi giữa không gian núi rừng rộng mở, trước mắt là biển mây trắng đang trôi, bên tai là tiếng chim rừng, thưởng thức bát mì nóng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa giữa buổi sáng lạnh càng thấy gần gũi, ấm áp.

Hang Kia - Pà Cò từ lâu đã được nhiều du khách biết đến là điểm săn mây hấp dẫn của vùng Tây Bắc. Những năm gần đây, hoạt động du lịch cộng đồng ngày càng phát triển, với sự tham gia của nhiều hộ dân thông qua mô hình homestay, dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Rời điểm săn mây khi nắng đã lên, chúng tôi trở về homestay, tiếp tục khám phá cuộc sống của đồng bào Mông nơi đây. Nếu biển mây là món quà của thiên nhiên thì văn hóa bản địa là điều khiến hành trình đến Pà Cò thêm phong phú và có chiều sâu. Điều khiến chúng tôi thêm ấn tượng là những người làm du lịch không chỉ cung cấp chỗ nghỉ mà còn góp phần đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên và đời sống bản địa.

Tại homestay Y Múa ở xóm Hang Kia, không gian lưu trú mang nét gần gũi, mộc mạc của vùng cao. Chị Sùng Y Múa - chủ homestay Y Múa chia sẻ: Trung bình mỗi năm, gia đình đón khoảng 2.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 60%. Nhiều người lựa chọn lưu trú để trải nghiệm cuộc sống bản địa, khám phá cảnh quan, tìm hiểu văn hóa truyền thống và tham gia hoạt động săn mây, leo núi.

Chị Sùng Y Múa giới thiệu các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách lưu trú tại homestay.

Xã Pà Cò có lợi thế về khí hậu mát mẻ, cảnh quan núi rừng, thung lũng và hệ thống bản làng giàu bản sắc. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư homestay, liên kết với các đơn vị lữ hành, từng bước hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng. Nghề truyền thống như dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong cũng được khuyến khích gìn giữ và khai thác thành hoạt động trải nghiệm phục vụ du khách.

Trao đổi về định hướng phát triển du lịch, đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Địa phương xác định phát triển du lịch cộng đồng gắn với khai thác tiềm năng cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những hướng đi quan trọng. Xã sẽ tiếp tục khuyến khích người dân tham gia làm du lịch, phát triển các mô hình homestay, xây dựng sản phẩm trải nghiệm đặc trưng, đồng thời quan tâm bảo tồn các nghề truyền thống, lễ hội và phong tục tốt đẹp của đồng bào Mông. Cùng với đó là huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá hình ảnh địa phương, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ những homestay còn mộc mạc, đến những điểm săn mây ngày càng được nhiều người biết đến, Pà Cò từng bước đánh thức tiềm năng du lịch từ chính những lợi thế sẵn có. Điều đáng quý là quá trình đó không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn mở ra cơ hội để người dân gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đưa hình ảnh bản làng người Mông đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.