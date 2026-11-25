Lớp tập huấn góp phần bồi dưỡng lực lượng nòng cốt trong gìn giữ, phát huy nghệ thuật truyền thống dân tộc Thái

Ngày 25.11, UBND xã Quài Tở tổ chức chương trình tập huấn, truyền dạy nghệ thuật Xòe Thái, múa Sạp của đồng bào dân tộc Thái năm 2026. Dự và chỉ đạo chương trình có ông Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Quài Tở; bà Bùi Thị Hồng Lanh, cán bộ Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Điện Biên.

Lớp tập huấn thu hút 195 học viên là đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, nghệ nhân, người có uy tín và lực lượng văn nghệ nòng cốt đến từ các bản trên địa bàn xã. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và phát huy phong trào tại cơ sở.

Lớp tập huấn thu hút 195 học viên đến từ các bản trên địa bàn xã

Quài Tở là địa phương có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống, nơi nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc vẫn được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ.

Trong đó, nghệ thuật Xòe Thái, múa Sạp được đồng bào duy trì thực hành, trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần làm nên bản sắc văn hóa cộng đồng. Việc tổ chức tập huấn, truyền dạy hai loại hình nghệ thuật này có ý nghĩa thiết thực trong tiếp nối mạch nguồn di sản, phát huy vai trò của người dân, nhất là thế hệ trẻ, trong gìn giữ văn hóa dân tộc.

Trong chương trình, học viên được hướng dẫn kỹ thuật, động tác, nhịp điệu và cách phối hợp đội hình trong nghệ thuật Xòe Thái, múa Sạp.

Các nội dung được triển khai kết hợp giữa hướng dẫn và thực hành theo nhóm, giúp học viên từng bước củng cố kỹ năng trình diễn, đồng thời nâng cao khả năng hướng dẫn, truyền dạy lại cho người dân tại địa phương.

Quài Tở là địa phương có đông đồng bào dân tộc Thái còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Quài Tở nhấn mạnh: Lớp tập huấn nhằm giúp học viên vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Sau khi kết thúc lớp học, các học viên sẽ tiếp tục duy trì luyện tập tại các bản, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương.

Nghệ thuật Xòe Thái, múa Sạp được đồng bào gìn giữ, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ

Thông qua lớp tập huấn, xã Quài Tở hướng tới phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong duy trì và lan tỏa nghệ thuật Xòe Thái, múa Sạp tại cộng đồng.

Khi những điệu múa truyền thống được thực hành thường xuyên và tiếp tục được thế hệ trẻ đón nhận, di sản sẽ có thêm sức sống trong đời sống đương đại, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và lan tỏa bản sắc văn hóa Thái ở Quài Tở.